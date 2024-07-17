明星賽直接補強？道奇隊交易大限前想找先發　看上老虎強投Skubal

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Skubal今年投出賽揚獎身手，繳出19場先發，主投116.0局、共計投出140次三振、21次保送，防禦率2.41，拿下10勝3敗，是今年美聯賽揚獎的熱門人選，今年的成績也是Skubal生涯最佳，目前老虎球團對於是否願意交易Skubal還有待確認，根據Verducci的消息來源指出，「任何東西都有價碼」言外之意就是，只要包裹夠好，Skubal是可以被交易的。
目前道奇農場深度在全大聯盟排名第八，金鶯則是第一，本季兩隊先發輪值同時遭遇傷病困擾，但目前戰績都在分區排名第一，因此外媒預測在交易大限前，兩隊將會積極補強先發輪值，近期被熱烈討論的白襪左投Garrett Crochet，也是道奇心儀的人選之一。
山本由伸雖被放進60天傷兵名單，但道奇總教練Dave Roberts表示那只是「紙上作業」，上週山本已經進行兩次60英尺的傳球練習，並沒有出現不舒服的情況。
預計8月中旬就能回歸投手丘，而Dustin May則是接受食道手術，本季報銷，此外，包括Walker Buehler、Tyler Glasnow、Emmet Sheehan都在傷兵名單中，其中只有Glasnow有望在近期回歸。