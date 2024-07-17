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「非我家人，入住索命」台南凶宅開1680萬　他嘆：鬼都壓不住房價

▲位在台南市永康區復華七街的凶宅，有網友表示這間很出名，PTT還有故事可以看。（圖／翻攝Dcard）
▲位在台南市永康區復華七街的凶宅，有網友表示這間很出名，PTT還有故事可以看。（圖／翻攝Dcard）

家庭消費中心/綜合報導

全台房價水漲船高，不少民眾趁著新青安貸款搶進房屋市場，甚至有人把目標轉向凶宅！凶宅聽起來雖然可怕，但就是有人看上它便宜，在房價比天高的現在，仍有其吸引力，每當有凶宅求售的訊息、或有成交資訊公開時，總會引發市場討論。日前就有網友在Dcard發文問「千萬凶宅有人敢買嗎」，還表示現在連凶宅都這麼貴嗎？讓他相當驚訝，心態整個大破防。

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一名網友在Dcard發文，「最近女友推薦這個社團給我，原先還以為她在暗示我買房，但仔細一看覺得滿驚訝的，現在連凶宅都那麼貴嗎？看了我整個破房。」並附上社團內的凶宅介紹，表示雖然有一些看起來不錯，但住進去還是會毛毛的。

其中一間是為在永康區復華七街，開頭就表示感情問題輕生，張貼「非我家人、入住索命」，但亡魂已處理乾淨很安全，屋齡26年、室內坪數將近74坪，開價1680萬元；另一間則是「有故事的事故屋」，房仲的介紹文表示，「前屋主在屋內廁所BBQ（燒炭）會介意的別買」，位在新北市、屋齡5年、權狀41.88坪、開價1280萬元。另一間則是在桃園高鐵站旁，屋齡1年的電梯大樓，建坪42坪、大兩房兩衛浴含1個平面車位，售價1350元。

▲台南永康區復華七街的凶宅屋齡26年、室內坪數將近74坪，開價1680萬元。（圖／翻攝Dcard）
▲台南永康區復華七街的凶宅屋齡26年、室內坪數將近74坪，開價1680萬元。（圖／翻攝Dcard）
不少網友在下面紛紛留言，「可怕的是連活人都住不起死人宅」、「都凶宅了還要破千萬」、「溫室效應嚴重！未來十年凶宅會很搶手！因為自然涼」「連鬼都壓不住台灣房價」、「凶宅不是問題，千萬才是」、「現在房價比鬼可怕」。

從內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」，建物在賣方持有期間若發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒都須記載，算是凶宅的基本定義。

至於凶宅房價格怎麼算，《房產不動產科技》表示，普通兇殺或自殺案件，售價約是在周邊房屋的6到8折；而滅門、分屍等新聞事件，價格則會低於6折；住戶跳樓死在屋外，賣價約打85折。此外，交易時間距離案發時間越久，對房價的影響就會越小。


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