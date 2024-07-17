「非我家人，入住索命」台南凶宅開1680萬　他嘆：鬼都壓不住房價

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其中一間是為在永康區復華七街，開頭就表示感情問題輕生，張貼「非我家人、入住索命」，但亡魂已處理乾淨很安全，屋齡26年、室內坪數將近74坪，開價1680萬元；另一間則是「有故事的事故屋」，房仲的介紹文表示，「前屋主在屋內廁所BBQ（燒炭）會介意的別買」，位在新北市、屋齡5年、權狀41.88坪、開價1280萬元。另一間則是在桃園高鐵站旁，屋齡1年的電梯大樓，建坪42坪、大兩房兩衛浴含1個平面車位，售價1350元。
不少網友在下面紛紛留言，「可怕的是連活人都住不起死人宅」、「都凶宅了還要破千萬」、「溫室效應嚴重！未來十年凶宅會很搶手！因為自然涼」「連鬼都壓不住台灣房價」、「凶宅不是問題，千萬才是」、「現在房價比鬼可怕」。
從內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」，建物在賣方持有期間若發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒都須記載，算是凶宅的基本定義。
至於凶宅房價格怎麼算，《房產不動產科技》表示，普通兇殺或自殺案件，售價約是在周邊房屋的6到8折；而滅門、分屍等新聞事件，價格則會低於6折；住戶跳樓死在屋外，賣價約打85折。此外，交易時間距離案發時間越久，對房價的影響就會越小。