巷仔內／草包市長到國會議長　韓國瑜擁2大法寶進化「新公道伯」

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隨著立法院院開始審議法案，韓國瑜開始主持朝野協商，加上賴清德正式就任，新的時代開始了，朝野彼此也漸漸不演了，最後還發生朝野大亂鬥，立委打群架傷及國會形象，韓國瑜夾在綠營與藍白之間，順了姑意逆嫂意，最後鬧上憲法法庭，外界直指立法院三讀通過的法案有違憲之虞，韓國瑜的心情低落可想而知。
國會改革一役之後，韓國瑜喊話，暫時擱置爭議法案。朝野似乎也都各退了一步，此後在議場暫無激烈的朝野攻防。最後的這一階段，與其說大家都不演了，不如說大家都摸清底線，各取所需、各自滿足自己的支持群眾，韓國瑜主持協商與院會，也就更能掌握自己的節奏。
韓國瑜經歷的5個多月的摸索，也經歷立委大亂鬥的震撼教育，知道在目前的國會氛圍下，要當好國會議長，有兩大重要關鍵，一是自己的幕僚群必須夠專業，包括立法院秘書長與議事處長都要能協助，讓議事過程合法，別再讓民進黨抓住小辮子或是牽著鼻子走，另外法制局、預算中心等單位，也要提供專業見解，讓韓國瑜更進入狀況，知道修法重點。
另一個關鍵是，韓國瑜雖然必須中立，但畢竟他是國民黨籍的國會議長，代表在野勢力。韓國瑜主持協商，要有自己的主見，如果是國民黨無理取鬧，當然必須阻止，但民進黨已連續執政邁向第9年，也會有惰性，會盡全力反對改變現有政策、反對可能的改革，如果修法改變現狀沒有什麼明顯的弊端缺失，韓國瑜也必須適時推一把，協助改革，這是民意賦予新國會的使命。
韓國瑜從會期初的協商，對柯建銘畢恭畢敬，到後來漸漸懂得自己才是議長，知道如何與柯建銘應對，會期中，韓國瑜已開始敢在協商時要柯建銘關掉麥克風、嗆「你閉嘴」。而昨天會期最後一天的協商，韓國瑜說，協商結論要有三黨幹部簽字，「這是我的堅持」，這證明韓國瑜已充分掌握院長職權，知道在國會是他說了算，縱使民進黨立委還是看不起他，但他就是立法院長，這是不可改變的事實。
台灣民主走出威權時代後，擔任立法院長任期最久的王金平，主持朝野協商有一言九鼎的能耐，但那也是長時間的威信累積而成，史上只會有這樣一個王金平。接著到民進黨完全執政時期，不論是蘇嘉全或游錫堃，因是執政黨又是多數黨，也不必太煩惱朝野攻防。
到了韓國瑜時代，他是目前唯一一位藍營出身的五院院長，也是首位三黨不過半、藍綠白恐怖平衡狀態下的院長，用過去立法院長的表現來評價韓國瑜並不公平，但韓國瑜確實在走出自己的路。當韓國瑜能開始展現自己權威、展現主持議事的自信，未來的國會也會更上軌道、更讓民眾信任。套句一名與他熟識藍委的話，史上也只會有這樣一個韓國瑜。