勇士簽下3D屬性側翼Daeqwon Plowden！夏聯場均16分只拿雙向合約

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「在這支球隊裡，我適合作為一名3D球員。」Plowden在接受NBC訪問時這樣說道，「防守是基本的，然後當這些投籃機會給到我時，我可以在場上拉開空間，我能向球隊展示我能命中投籃，所以我覺得我很適合這種打法。」
在7月7日於大通中心舉行的NBA夏季聯賽中，金州勇士隊以105：66擊敗邁阿密熱火隊，Plowden在24分鐘內拿下26分，他還得到的全隊最佳+41正負值。
運動型側翼稀缺 Plowden能給出一定貢獻
這位身高198公分、體重97公斤的側翼球員將追隨Alfonzo McKinnie（2018 年)、Juan Toscano-Anderson（2021年)和Lester Quinones （2023年)等人的腳步，在夏季聯賽獲得機會加入金州勇士隊。
Plowden的不懈能量讓人想起Toscano-Anderson，但他彈跳能力更好，並且有連續得分的能力，在比賽中他也展現出勇士隊所重視的籃球智商。如今NBA運動型側翼的價值很高，Plowden可能不是其中的佼佼者，但至少他在運動能力和拚勁上能提供勇士隊一些幫助。
Plowden可以防守多個位置，並執行可換防，他認為自己有能力可以帶來更多不同的東西：「我認為我真正帶來的是那些無形的影響力，那些不計入防守端數據表的東西。」