大稻埕夏日節煙火今晚8點登場！「降雨機率、氣溫、風向」一次看
「2024大稻埕夏日節」今（17）日至8月10日在大稻埕碼頭舉行，將連續3週於每週三晚上8時施放300秒主題煙火秀，據中央氣象署預報資料，今晚大稻埕所處的「台北市大同區」，整體體感較為悶熱，降雨機率則為20%，風向在煙火施放時吹西南風，提醒民眾由於濕度較高，仍要適時留意高溫帶來的不適，並攜帶雨具以備不時之需。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署指出，今天「太平洋高壓」持續籠罩台灣，因此各地的天氣大致穩定，但整體水氣較多，午後要留意對流導致的雷陣雨，以大稻埕來說，中午過後一直到晚間6時，降雨機率皆為20％。
雖然降雨機率不高，但氣溫可要多加留意了，下午3時，大稻埕氣溫達攝氏36度、體感溫度攝氏40度；下午6時，氣溫攝氏33度、體感攝氏38度；晚間9時，氣溫攝氏31度、體感攝氏37度，且相對濕度越晚越高，活動預估湧入相當多人潮，濕熱的感覺會相當明顯，民眾要時刻注意自身狀態。
此外，今晚大稻埕的風向為西南風，不過風力不強，大致上小於1級，對煙火的施放並無太大影響，若享有更好的觀賞體驗，建議前往施放煙火的上風處。除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，包含敦煌景觀平台、迪化運動公園、三重忠孝碼頭、北門廣場等都是不錯的選擇。