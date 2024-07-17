高雄爆「百日咳家庭群聚」！症狀、傳染一次看　4族群建議打疫苗

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百日咳臨床難診斷 重症恐肺炎要住院
蘇一峰指出，百日咳的症狀顧名思義就是「一直咳嗽」、支氣管會發炎，病人連咳2至3個月都有可能，且傳染力極強，從一般感冒症狀剛出現，到開始咳嗽的3週內，都具有傳染力。對於青壯年來說，百日咳的威脅不算太大，但嬰幼兒可能會咳到變成氣喘，雖然重症機率不高，但仍有衍生肺炎、需要住院的案例。
此外，百日咳還有一個特徵就是「較難診斷」，只有咳嗽的表現容易讓人在初期誤以為是感冒，且透過抽血、照X光都無法判定，大部分需外送檢查單或疾管署才能檢查，間接讓傳染期拉長。在預防部分，戴口罩、勤洗手仍是平時該做的事，孩童則建議配合疫苗施打，成人多半需自費施打。
百日咳預防最好打疫苗 4族群建議自費接種
小兒科醫師林鼎智說明，百日咳是經由「百日咳桿菌」傳染，兒童常規疫苗中，有包含「百日咳」的「五合一」、「四合一」疫苗，而青少年或成人，美國 CDC 則建議「三合一（Tdap）」疫苗，可預防破傷風、白喉、百日咳等，在台灣，「五合一疫苗」會在嬰兒滿2個月時施打第一劑，但有些嬰兒趕不上疫苗產生保護力，就確診百日咳，因此產前媽媽的事先預防就非常重要。
1、孕婦 : 產前接種 Tdap 疫苗，可以有效預防新生兒感染百日咳，建議「每次懷孕」都接種一劑，並在懷孕28至36週時接種效益最大。
2、產後婦女 : 若懷孕時未接種，生產後應立即接種，保護新生兒。
3、家中有嬰幼兒的青少年或成人 : 建議在寶寶出生前施打Tdap，以保護新生兒。
4、高風險族群 : 包含患有糖尿病、肺部疾病、大於50歲民中、醫療照護人員等。
林鼎智提及，在疫苗上，嬰幼兒為公費常規疫苗，孕婦建議每次懷孕「自費接種」1劑 Tdap 疫苗，滿11歲的青少年也是自費接種，成年人則建議每10年自費接種1劑 Tdap 疫苗。