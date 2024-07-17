大稻埕夏日節今登場！4場煙火秀時間表　「4大觀賞地點」優缺整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍時間：7月17日到8月10日
📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園
📍煙火施放時間：
7月17日(三)、7月24日(三)、7月31日(三)，皆為晚間20:00~20:05，共計300秒；
8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒。
📍煙火施放內容
7月17日(三) 躍動臺北
【開場】以快速連發的金色閃爍煙火，模擬城市節奏與心跳。
【中場】轉入多彩煙火，象徵臺北的文化多樣性。
【特別設計】以大型扇形煙火組合，猶如風扇般不停轉動，象徵臺北的動力和活力。
【壓軸】連續升空的彩色尾煙火，代表臺北持續向前的動力。
7月24日(三) 光耀稻埕
【開場】以溫暖的粉色和黃色煙火，模仿夕陽餘暉，營造浪漫氛圍。
【中場】引入水上煙火，與水面形成倒影，增加浪漫和夢幻的感覺。
【特別設計】心形和微笑臉形煙火，象徵幸福和愛。
【壓軸】大型金色流蘇煙火，代表臺北的燦爛夜空，象徵幸福的光輝。
7月31日(三) 臺北星夜
【開場】以銀白色閃爍煙火，模仿繁星閃爍。
【中場】逐漸加入藍色和紫色煙火，象徵夜空和銀河。
【特別設計】煙火效果，如流星劃過夜空，象徵美好願望的實現。
【壓軸】大型閃爍煙火形成銀河系的壯觀，象徵臺北光明燦爛的未來。
8月10日(六) 戀曲 140（閉幕）
【序幕】以紅色煙火象徵愛情的甜蜜和溫馨，慢慢昇華成愛心形狀。
【特別設計】透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文 化，飛字煙火構出『TAIPEI』及『140』的圖案，象徵臺北 140周年的里程碑。大量愛心煙火發射模擬浪漫星河，以視覺盛宴呈現愛情的燦爛與城市的繁華，象徵在大稻埕見證下，每一段愛情故事都閃耀光芒。
【心動終章】以壯觀的煙火秀作結，數百朵煙火如浪漫煙花雨降落，每一朵都代表著一個心動瞬間。
🔴觀賞點推薦：
根據北市觀傳局推薦，除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，包含北門廣場、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）、迪化運動公園、三重忠孝碼頭等。
📍3號、5號水門
離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。
📍北門廣場
捷運北門站步行需3分鐘，因為離捷運站最近，也是最熱門地點之一，離施放地點稍遠，但是可以欣賞古蹟、市景與煙火同框畫面。
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。
📍三重忠孝碼頭
捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點遠，可欣賞到人潮與河景。