越南瘋狂打貪！創投圈憂慮「惹禍上身」 籌資額年減17%
越南政府近年來積極打擊貪污，使得外資或創投圈擔憂「惹禍上身」，因為此前越南女首富才因貪污罪被判死刑，再加上過去兩年打貪行動，越南換了兩位國家主席、一位重量級國會議員和多位證券交易所和監管官員，讓商界和政界都十分膽戰心驚，越南創投圈去年減少17％的籌資額。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合越南媒體報導Do Ventures共同創辦人黎薇表示，監管上因政府高層人事變動出現障礙，商業活動也受影響。Do Ventures在4月和越南政府的國家創新中心（NIC）共同發布報告指出，越南去年籌到的創投籌資額比前年減少17%，雖然全球籌資額去年也下降35%，歸因於疫後復甦緩慢，利率高漲，已導致全球科技公司更難吸引資本。
DealStreetAsia數據顯示，東南亞新創公司上季透過股票籌資只募到10億美元，為五年來最低。除了科技業外，外國投資人也關注打貪對兩個領域的影響。第一個是營業執照的批准：因為官僚人員將不願在這方面犯下可能的錯誤；第二個是牽扯上貪腐案件的行業，由於越南上個月將涉嫌詐騙旗下銀行125億美元的房地產負責人張美蘭判處死刑，因此房地產業可能會是受波及的產業。
黎薇表示，目前東南亞的新創公司偏向消費性服務業，此類型是個值得觀察的領域，並且越南的打貪活動不太可能影響到大部分公司。黎薇說，真正能幫助科技業市況的，將是提供更多退場的選項，或是讓金主能透過投資獲利的方式，因為當前越南的股市小，通常吸引到首次公開發行股票（IPO）的總數也比鄰國少。