劉泯廷火辣擁吻泰星Jame 浴袍半開大秀「冰塊腹肌」荷爾蒙噴發
演員劉泯廷在GagaOOLala原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》飾演經紀人Reese，昨（16）日預告影片一開始先身穿半開浴袍，秀出肌肉線條，片尾再與搭檔CP的泰國演員Jame Kasama火辣擁吻，雙倍激情放送，立刻引起粉絲們熱烈討論。
記者林奕如／台北報導
劉泯廷第一次挑戰BL劇演出，在試鏡時，被導演要求驗收身材，劉泯廷有自信地表示，隨時做好脫衣準備：「當時一周練五到六天，嚴格控制飲食，也一直去爬文看健身YouTube影片分享，雖然最後呈現還是有一些遺憾，但我覺得也算是我這輩子線條最好的時刻了。」而在拍戲空檔，劉泯廷也總是不忘把握時間鍛鍊，做好「充血」準備，粉絲紛紛留言「荷爾蒙爆發」、「根本就是福利大放送嘛」、「今年台腐就等這部了」。
劉泯廷分享能夠與泰國演員Jame Kasama配對組CP，跨越語言不通的障礙，培養出「神交」的默契，也是很難忘的經驗：「Jame是一個很棒的演員，他非常有禮貌、很會關心別人而且非常和善。他媽媽非常喜歡我，讓我覺得很害羞哈哈。」劉泯廷的白馬王子好形象意外獲得岳母跨海認可。
該劇集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama，以及音樂人李英宏、李佳歡、金泰佑跨界演出，預告不只男男CP、兄弟情、擁吻、裸肌樣樣來，一次大放送給足粉絲滿滿浪漫想像。
本劇劇情描述多年前歌手Neil（涂善存 飾）與親哥哥Matt（金泰佑 飾）兩人曾共組Magnet樂團紅遍全國，卻因為演唱會前一場車禍，讓兄弟天人永隔留下Neil一人，還因此帶來舞台恐懼的陰影。6年後，老戰友經紀人Reese（劉泯廷 飾）力圖幫Neil單飛復出，但意志消沉的Neil百般不願意，直到遇見新的音樂搭檔小海（張豐豪 飾），兩人產生新的火花。該劇8月12日首播。