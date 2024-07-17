台灣應多付美國保護費？醫師提蔡英文當年作了這事 才獲川普力挺
美國共和黨總統候選人川普在遇刺後大難不死，聲勢大漲，被看好能重返白宮。但談到台灣，川普批台灣搶走美國的晶片業，認為台灣應該付給美國保護費。醫師蔡依橙在粉專說，川普的態度對北約和對台灣都是一樣的：這是你自己的家園，你要不要付出一些努力去捍衛它？如果要的話，多編一些國防經費，也是應該的吧。
記者何哲欣／台北報導
蔡依橙說，還記得上次川普上任前，因為台灣每年的國防採購量其實不小，所以川普打電話給當時的總統蔡英文。被質疑的時候，川普反嗆：台灣買幾十億美金的，協助美國高科技軍工業發展，打通電話很過分嗎？
蔡依橙認為，對台灣來說，趁早把陸海空三軍的訓練跟設備全部美國化，真正遇到侵略的時候，要人家來幫忙售後服務跟指導協助，也才說得通。當初烏克蘭就是幾乎都沒有美式重裝備，美國想幫忙也不知從何介入。手上都拿的是蘇式武器，人家怎麼幫你？都買中國的華為手機、華為手錶，出問題了，美國的蘋果公司怎麼幫？為什麼要幫？
蔡依橙說，台灣現在也很有國際能見度了，「我們想要成為一個正常國家，就得要有正常國家的樣子。我們有能力制造高階晶片，疫情後經濟又獨強。如果這麼有錢，還不願意投資自己的安全，捨不得裝門鎖、裝攝影機、裝保全，也不願意參與社區事務，請問為什麼你家遇到事情的時候大家要幫你。」