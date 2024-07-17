Cube娛樂突向銀行籌資100億！業界瘋猜跟「(G)I-DLE續約」有關
南韓女團(G)I-DLE在2018年出道後，人氣不斷攀升，每每推出新作品都能掀起一股潮流，像是近期推出的新曲〈Klaxon〉，也有大批粉絲在網路上跟風拍攝舞蹈短影音，而(G)I-DLE也將在明年進入續約期，至於是否會全員續約也成了全球粉絲關注的焦點。近日經紀公司Cube 娛樂被發現，自創社以來第一次在國內募集資金，而且金額高達100億韓元（約新台幣2.4億），讓業界紛紛瘋猜跟(G)I-DLE續約一事有關，引起高度關注。
記者洪生儒／綜合報導
經紀公司Cube娛樂從上市以來就一直以零負債的狀態在經營，沒想到近期竟在國內商業銀行籌集資金。根據南韓金融監督院公告系統顯示，Cube娛樂在11日籌集100億韓幣（約新台幣2.4億）的短期借款，是Cube娛樂自2014年以來第一次在國內籌集資金，引發業界強烈關注。
業界瘋猜Cube娛樂這一次籌資可能跟旗下女團(G)I-DLE的續約有關，因為(G)I-DLE出道6年人氣不停飆漲，也推出許多膾炙人口的歌曲，每一位成員也各自都有代言、Solo、戲劇演出等優異的表現，如今也是高人氣的大勢女團。
對於即將迎來續約期一事，各界也都相當關注，Cube娛樂首度在國內籌資，也可能是因為需要額外的資金來確保(G)I-DLE這一項重要資產的續約。不過，Cube娛樂則表示：「這次的籌資是為了公司運營所需，並不是因為資金困難或流動性不足而籌資。」