論文誣告案辯論終結！翁達瑞頻挑戰高虹安學歷　8／21宣判

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今天開庭時，高虹安不認罪，她指出自己提告誹謗的時候，她的碩士論文尚未被下架，且辛大校方遭受網路匿名騷擾1年多，翁達瑞的舉證不能證明下架時間比她提告時間還早，也無法確認下架原因，下架不代表博士學位被撤銷。翁達瑞則回稱，他從未指控高虹安的學位造假，而是指她被指導教授於學術履歷上除名，若辛大校方因被騷擾一年而將她的論文下架，則商業資料庫上的高虹安博論，為何也被下架？
翁達瑞說，高虹安曾2度返回辛大修改論文內容並增補對資策會的謝詞，論文已經變更過了，但同年9月高虹安告他誹謗時，卻未將此事告知檢方，足以證明高虹安屬於還惡意告人，有誣告的犯意。高虹安表示，資策會和她國會辦公室聯絡，回覆博士論文沒有侵權疑慮，自訴案要審的是誣告，不是針對著作權，既然資策會說她論文沒問題，她當然認為沒問題，因此對陳時奮提告誹謗，根本不是誣告，本件誣告案與她的博論著作權無關，她質疑翁達瑞一直拿資策會自訴告她違反著作權的自訴案件當證據，想藉此挑戰她的論文著作權。
本案4項爭點包括「高控翁涉誹謗案的告訴範圍」、「誣告案的犯罪事實是否為誹謗案的告訴範圍」、「誹謗案的告訴內容有無虛構事實」、「高虹安有無誣告的故意」。全案今天辯結定8月21日上午宣判。