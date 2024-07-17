溜溜酸菜魚暑假優惠「最爽打到8.3折」　上菜片皮鴨高雄店開幕5折

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或者溜溜也有新推出的「香濃番茄魚」，天然爽口的番茄酸甜，加上泰式香料提味，讓湯汁變得更開胃。兩種魚類主菜都提供可加料與單點肉品的選擇，另也有豐富的中式熱菜。即日起至8月30日「活動期間至來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券」，以平日套餐中最低價為兩人套餐929元為例，直接抵掉150元後，為779元，等於是打8.3折。
位於漢來大飯店11樓、有「高雄最美餐酒館」美譽的PAVO餐酒館以南洋輕奢風格為主題，提供創意異國料理與特色原創調酒，即日起至8月31日，「4人同行送1份火烤蜜汁豬肋排」，於來美食APP領取「火烤蜜汁豬肋排」兌換券，到PAVO餐酒館內用4人同行並消費滿2,000元即可兌換乙份(價值580元)。
漢來美食旗下另有片皮鴨專賣店「上菜 」，繼竹北店、桃園店 之後，也登陸高雄夢時代。7月26日開幕當日，前50組顧客內用和菜，享𝟱折優惠。另於7月27日~8月3日，推出凡姓名內有品牌名稱「上、菜、 片、 皮、 鴨、 專、 賣、 店 」其中1個同音字，內用4人或6人合菜，享𝟖折優惠。
另外，王品集團旗下品牌也有針對優惠，「hot 7鐵板燒」即日起至8月31日期間，到店消費2客套餐、與爸爸合照、並在社群打卡標註「#hot7泰蝦趴」，就招待「綠咖哩鮮蝦」1份。新加坡米其林一星「莆田」則從即日起到8月10日期間推出父親節外帶套餐，包含「極上盛饌海陸盆菜」、「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等多達10道功夫經典菜，再贈1,000元現金券。