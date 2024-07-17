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溜溜酸菜魚暑假優惠「最爽打到8.3折」　上菜片皮鴨高雄店開幕5折

▲漢來美食人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」暑假超好康，8月30日前至來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券，現領現用，最優可以打到8.3折。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」暑假超好康，8月30日前至來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券，現領現用，最優可以打到8.3折。（圖／漢來美食提供）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假來臨，各大餐飲推出優惠，漢來美食人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」也推出好康，即日起至8月30日「活動期間至來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券」，現領現折，最優能打到8.3折。漢來美食旗下另有片皮鴨專賣店「上菜」，新開夢時代店，7月26日開幕當日，前50組顧客內用和菜，享5折優惠。另外，王品旗下「hot 7鐵板燒」、「莆田」也針對父親節提早推優惠。

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超人氣酸菜魚品牌「溜溜酸菜魚專賣店」自2022年在高雄SOGO百貨開立首家品牌餐廳後，廣受年輕族群喜愛。餐食以酸、麻、香、辣、爽集一鍋的「招牌酸菜魚」為主打，鮮酸滋味一絕的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃。

或者溜溜也有新推出的「香濃番茄魚」，天然爽口的番茄酸甜，加上泰式香料提味，讓湯汁變得更開胃。兩種魚類主菜都提供可加料與單點肉品的選擇，另也有豐富的中式熱菜。即日起至8月30日「活動期間至來美食APP即可領取平日午間套餐150元折價券」，以平日套餐中最低價為兩人套餐929元為例，直接抵掉150元後，為779元，等於是打8.3折。

位於漢來大飯店11樓、有「高雄最美餐酒館」美譽的PAVO餐酒館以南洋輕奢風格為主題，提供創意異國料理與特色原創調酒，即日起至8月31日，「4人同行送1份火烤蜜汁豬肋排」，於來美食APP領取「火烤蜜汁豬肋排」兌換券，到PAVO餐酒館內用4人同行並消費滿2,000元即可兌換乙份(價值580元)。

▲PAVO餐‧酒館即日起至8月31日，推出「4人同行送1份火烤蜜汁豬肋排」，於來美食APP領取「火烤蜜汁豬肋排」兌換券，內用4人同行並消費滿2,000元即可兌換一份。（圖／漢來美食提供）
▲PAVO餐‧酒館即日起至8月31日，推出「4人同行送1份火烤蜜汁豬肋排」，於來美食APP領取「火烤蜜汁豬肋排」兌換券，內用4人同行並消費滿2,000元即可兌換一份。（圖／漢來美食提供）
漢來美食旗下另有片皮鴨專賣店「上菜 」，繼竹北店、桃園店 之後，也登陸高雄夢時代。7月26日開幕當日，前50組顧客內用和菜，享𝟱折優惠。另於7月27日~8月3日，推出凡姓名內有品牌名稱「上、菜、 片、 皮、 鴨、 專、 賣、 店 」其中1個同音字，內用4人或6人合菜，享𝟖折優惠。

▲片皮鴨專賣店「上菜 」登陸高雄夢時代，7月26日開幕當日，前50組顧客內用和菜，享𝟱折優惠。（圖／翻攝上菜片皮鴨臉書）
▲片皮鴨專賣店「上菜 」登陸高雄夢時代，7月26日開幕當日，前50組顧客內用和菜，享𝟱折優惠。（圖／翻攝上菜片皮鴨臉書）
另外，王品集團旗下品牌也有針對優惠，「hot 7鐵板燒」即日起至8月31日期間，到店消費2客套餐、與爸爸合照、並在社群打卡標註「#hot7泰蝦趴」，就招待「綠咖哩鮮蝦」1份。新加坡米其林一星「莆田」則從即日起到8月10日期間推出父親節外帶套餐，包含「極上盛饌海陸盆菜」、「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等多達10道功夫經典菜，再贈1,000元現金券。

▲「hot 7鐵板燒」推出到店消費2客套餐、與爸爸合照、並在社群完成指定任務，就招待「綠咖哩鮮蝦」1份。（圖／王品提供）
▲「hot 7鐵板燒」推出到店消費2客套餐、與爸爸合照、並在社群完成指定任務，就招待「綠咖哩鮮蝦」1份。（圖／王品提供）

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