剛獲選就放話！范斯：川普想「專注中國威脅」　欲速結束俄烏戰爭

川普副手范斯稱「專注中國威脅」　牛彈琴：對美國別存任何幻想

▲美國共和黨參議員范斯（右）被選為共和黨總統參選人川普的副手。川普副手范斯對中國態度也是屬於強硬派，具中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」最新發文，直言「別指望他能對中國友善」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨參議員范斯（右）被選為共和黨總統參選人川普的副手。川普副手范斯對中國態度也是屬於強硬派，具中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」最新發文，直言「別指望他能對中國友善」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在遇襲後氣勢大漲，川普宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）是他的副總統參選搭檔，范斯對中國態度也是屬於強硬派，外界不禁好奇中國對這位可能的未來美國副總統有何反應。雖然官方尚未明確表態，但具中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」最新發文，分析范斯個人特色，直言「別指望他能對中國友善」，更強調無論美國大選是拜登（Joe Biden）或川普勝出，美國肯定還是那個對中國不友善的美國，「不要有任何幻想」。

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「牛彈琴」認為范斯是個比川普更保守更強硬的人物，指出范斯身上的第1個標籤是「共和黨少壯派」，年輕，出身寒門，當過兵，伊拉克前線打過仗，妥妥的明日之星。第2個標籤是「暢銷書作家」，著有《絕望者之歌》，描述「鐵鏽帶」底層白人的生活，讓范斯聲名大噪。第3個標籤是「更保守更極端」，否認氣候變化，禁止一切墮胎，無條件支持以色列，驅逐所有非法移民。

文章指出，「這樣的范斯，自然也別指望他能對中國友善。美國政客罵中國，他罵得更狠；美國政客對中國使花招，他花招更多。例如，他支持對中國實施制裁，採用更激進的關稅政策，要加大對台出售武器，等等」。且范斯被提名為川普副手後，更揚言要儘速結束俄烏戰爭，以專注於真正的問題也就是中國，認為中國是美國最大的威脅。

▲川普日前於賓州造勢遇刺，陳水扁也憶起20年前319槍擊案，邱毅則批評是典型東施效顰，真不要臉。（圖／美聯社／達志影像）
▲與川普相差39歲的范斯，將以副手之姿搭檔川普，代表共和黨角逐2024總統大選。（圖／美聯社／達志影像）
然而，「牛彈琴」認為范斯雖然對中國確實很強硬，但也很了解中國，甚至有點佩服中國，因為范斯曾說過「美國一貫的外交政策，就是對其他國家進行威嚇、道德說教和指手畫腳；中國的外交政策，則是修路、修橋、以及讓窮人有飯吃，我認為美國也應當奉行一種基於相互尊重，而不是道德說教的外交」。

「牛彈琴」指出，范斯之前曾痛罵川普，甚至轟川普是「美國希特勒」，但後來也180度大轉彎，因此「我們也要理解競選語言，別一驚一乍」。並列舉范斯曾嘲諷英國，川普也曾批評加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），「美國政客罵中國，我們更要習慣。他們不罵中國，真是奇了怪了」。

文章最後結論，最後入主白宮的不管是拜登還是川普，美國肯定還是那個美國，「對華不友善的美國，喜歡往中國潑髒水的美國，我們不要有任何幻想，哪怕一丁點的幻想。誰上誰不上，都是美國內政，我們管不了也不可能去管，我們能管好的，就是我們自己」；第2點則是認為中國應該要保持清醒與自信，將改革開放進行到底，「將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，有什麼困難克服不了？有哪個國家能阻擋我們前進的腳步？」

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