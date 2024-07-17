川普副手范斯稱「專注中國威脅」　牛彈琴：對美國別存任何幻想

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章指出，「這樣的范斯，自然也別指望他能對中國友善。美國政客罵中國，他罵得更狠；美國政客對中國使花招，他花招更多。例如，他支持對中國實施制裁，採用更激進的關稅政策，要加大對台出售武器，等等」。且范斯被提名為川普副手後，更揚言要儘速結束俄烏戰爭，以專注於真正的問題也就是中國，認為中國是美國最大的威脅。
然而，「牛彈琴」認為范斯雖然對中國確實很強硬，但也很了解中國，甚至有點佩服中國，因為范斯曾說過「美國一貫的外交政策，就是對其他國家進行威嚇、道德說教和指手畫腳；中國的外交政策，則是修路、修橋、以及讓窮人有飯吃，我認為美國也應當奉行一種基於相互尊重，而不是道德說教的外交」。
「牛彈琴」指出，范斯之前曾痛罵川普，甚至轟川普是「美國希特勒」，但後來也180度大轉彎，因此「我們也要理解競選語言，別一驚一乍」。並列舉范斯曾嘲諷英國，川普也曾批評加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），「美國政客罵中國，我們更要習慣。他們不罵中國，真是奇了怪了」。
文章最後結論，最後入主白宮的不管是拜登還是川普，美國肯定還是那個美國，「對華不友善的美國，喜歡往中國潑髒水的美國，我們不要有任何幻想，哪怕一丁點的幻想。誰上誰不上，都是美國內政，我們管不了也不可能去管，我們能管好的，就是我們自己」；第2點則是認為中國應該要保持清醒與自信，將改革開放進行到底，「將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，有什麼困難克服不了？有哪個國家能阻擋我們前進的腳步？」