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日本第一牛郎羅蘭驚現逢甲夜市　脫下西裝融入街頭竟無人認出

▲日本第一牛郎羅蘭訪台出席活動後竟走到逢甲夜市，脫下標誌黑西裝，換上一身休閒的穿搭卻無人認出。（圖／roland_0fficial）
▲日本第一牛郎羅蘭訪台出席活動後竟走到逢甲夜市，脫下標誌黑西裝，換上一身休閒的穿搭卻無人認出。（圖／roland_0fficial）

記者史平旭／綜合報導

日本牛郎史上收入最高的男公關羅蘭（Roland），憑藉自信爆棚的超自戀金句和圓滑完美的交際手腕一炮而紅，走紅後的羅蘭不僅跨足牛郎界，事業版圖也擴大到電視節目、出版書籍、品牌代言等。日前來到台灣參與台日合作節首映記者會的他，把握難得的訪台機會來到台中，甚至逛了逢甲夜市。一身休閒打扮出街的羅蘭竟無人認出，同時也表示：「下次想去台南！」引起粉絲的哀嚎和熱議。

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近日，為了出席台日合作實境節目《上船了各位！》首映活動而來到台灣的羅蘭，工作之餘也不忘觀光。昨（16）日下午，羅蘭PO出這次來台的照片，其中一張竟發現他出沒於台中逢甲夜市。羅蘭十分低調的體驗台灣的夜市文化，照片中的他脫下一身標誌黑西裝，換上黑色長T配上灰色工裝褲，開心的站在街邊對鏡頭比YA，甚至連經過的路人都沒有發現他是羅蘭。被眼尖的粉絲認出後，不少台中粉絲忍不住哀嚎：「我昨晚也在這為什麼沒遇到！」、「天哪這是我離羅蘭最近的一次！」

羅蘭昨日分享的旅台照片，表示這次行程匆忙，只能多停留一天，除了參與其他品牌活動外，來到台中的他也抓緊時間造訪了觀光客必訪的知名冰店「宮原眼科」，大讚宮原眼科就是最好的，並期待下次能有時間造訪古都「台南」。充滿事業心的羅蘭計畫下次旅遊的同時也不忘自己的本業，還幽默的請粉絲告訴他台灣哪個城市有很多可愛的女人。

▲只能在台灣停留1日的羅蘭，還抓緊時間造訪了觀光客必訪的知名冰店「宮原眼科」。（圖／roland_0fficial）
▲只能在台灣停留1日的羅蘭，還抓緊時間造訪了觀光客必訪的知名冰店「宮原眼科」。（圖／roland_0fficial）
▲在台灣也擁有超高人氣的羅蘭，出席台中品牌活動時周邊擠滿粉絲，把短短一段路圍的水泄不通。（圖／roland_0fficial）
▲在台灣也擁有超高人氣的羅蘭，出席台中品牌活動時，周邊擠滿粉絲，把短短的一段路圍得水泄不通。（圖／roland_0fficial

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