陳水扁曬319槍傷照「與川普對比」！沈富雄看傻眼：臉皮很厚

人物／政治素人到高票連任竹縣長　楊文科年輕時曾被稱像這男主角

▲楊文科涉嫌圖利建商遭起訴。（圖／取自楊文科臉書）
▲楊文科涉嫌圖利建商遭起訴。（圖／取自楊文科臉書）

記者余祥／台北報導

新竹縣長楊文科因涉嫌圖利豐邑機構偷工減料釀成天坑，遭到新竹地檢署起訴，楊文科過去曾在竹科、中科服務30多年，退休後被延攬進新竹縣政府，算是公務員出身的政治素人，2018年代表國民黨競選縣長順利當選，2022年也高票連任，如今卻涉貪，讓過去為竹縣拚出的政績蒙上塵埃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣竹北「豐采520」建案周邊2022年連續發生塌陷等工安問題，2023年4月27日一台特斯拉直接掉入天坑最受矚目，新竹地檢署今偵結，認定縣長楊文科、工務處長江良淵等人貪污，背棄民眾所託、圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，請法院從重量刑並沒收2.5億餘元犯罪所得，檢方還在江良淵的住處查獲記載藏錢位置的「寶藏圖」兩張，並循線找到1483萬餘元現金。

楊文科2018年首度競選新竹縣長時，當時知名度還不高，他的女兒錄競選影片為父親拉票，女兒稱稱爸爸是出身基層公務員的政治素人，完全不了解選舉，家人都很擔心不知道怎麼走完這麼艱辛的過程，但爸爸總說「做就對了！」

曾在新竹科學園區、中部科學園區管理局等單位，服務超過30年，楊文科見證了竹科、中科從無到有的過程，楊文科因在竹科、中科服務，也結識了聯電榮譽副董事長宣明智，宣明智十分肯定楊文科的能力，後來在選舉時也屢次力挺楊文科。

楊文科2013年退休，受到時任新竹縣長邱鏡淳延攬，擔任縣府辦公室主任，之後更陸續出任秘書長、副縣長等要職。邱鏡淳任期任滿後，楊文科在許多科技業者力挺下，2018年參選新竹縣長，順利當選，2022年更高票連任。

他曾在臉書分享自己年輕時和兒女的合照，因被認為神似知名演員秦漢，引發不少討論。他日前接受週刊專訪時自嘲以前是「新竹秦漢」，現在是「洪金寶」，「但洪金寶是很靈活的胖子喔，也是很有名氣、成就斐然的武打明星，一樣是明星臉，大家輕鬆看待就好。」

▲楊文科曾秀出年輕時的照片，像男主角秦漢。（圖／截圖自楊文科臉書）
▲楊文科曾秀出年輕時的照片，像男主角秦漢。（圖／截圖自楊文科臉書）
如今，曾經在竹縣有傲人政績的楊文科，卻因為涉嫌圖利廠商而遭到起訴，無疑對他的信譽造成嚴重損害，國民黨第一時間已經力挺「相信司法會還楊文科清白」，楊文科也反控檢方，用片面、間接、無直接關聯性的推理起訴他，更強調「絕無收受不法利益」，但司法程序如漫漫長路，是否真的涉貪交由司法最後公斷。

竹北「天坑吞掉特斯拉」！楊文科涉嫌包庇建商遭起訴　沒收2.5億

楊文科涉貪被起訴！沒收2.5億犯罪所得　國民黨回應了：相信清白

楊文科涉貪起訴　王婉諭稱早知有鬼「證實新竹縣府淪建商門神」

高虹安貪污案下周宣判！前一週再槓翁達瑞　論文誣告案第四度開審

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生