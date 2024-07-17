人物／政治素人到高票連任竹縣長　楊文科年輕時曾被稱像這男主角

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楊文科2018年首度競選新竹縣長時，當時知名度還不高，他的女兒錄競選影片為父親拉票，女兒稱稱爸爸是出身基層公務員的政治素人，完全不了解選舉，家人都很擔心不知道怎麼走完這麼艱辛的過程，但爸爸總說「做就對了！」
曾在新竹科學園區、中部科學園區管理局等單位，服務超過30年，楊文科見證了竹科、中科從無到有的過程，楊文科因在竹科、中科服務，也結識了聯電榮譽副董事長宣明智，宣明智十分肯定楊文科的能力，後來在選舉時也屢次力挺楊文科。
楊文科2013年退休，受到時任新竹縣長邱鏡淳延攬，擔任縣府辦公室主任，之後更陸續出任秘書長、副縣長等要職。邱鏡淳任期任滿後，楊文科在許多科技業者力挺下，2018年參選新竹縣長，順利當選，2022年更高票連任。
他曾在臉書分享自己年輕時和兒女的合照，因被認為神似知名演員秦漢，引發不少討論。他日前接受週刊專訪時自嘲以前是「新竹秦漢」，現在是「洪金寶」，「但洪金寶是很靈活的胖子喔，也是很有名氣、成就斐然的武打明星，一樣是明星臉，大家輕鬆看待就好。」
如今，曾經在竹縣有傲人政績的楊文科，卻因為涉嫌圖利廠商而遭到起訴，無疑對他的信譽造成嚴重損害，國民黨第一時間已經力挺「相信司法會還楊文科清白」，楊文科也反控檢方，用片面、間接、無直接關聯性的推理起訴他，更強調「絕無收受不法利益」，但司法程序如漫漫長路，是否真的涉貪交由司法最後公斷。