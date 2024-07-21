偶像劇主題曲回憶殺！〈Lydia〉捧紅F.I.R.〈我難過〉被封為神曲

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《薰衣草》是三立周日10點時段第一部偶像劇作品，由許紹洋、陳怡蓉主演，講述一段愛與承諾的故事，片頭曲〈花香〉歌名好記旋律悅耳，成為許紹洋的成名曲，而《薰衣草》也是他的代表作之一，音樂一放，6、7、8年級生必定朗朗上口。
5566主演《MVP情人》 主題曲〈我難過〉被封為神曲
《MVP情人》接檔《薰衣草》，由孫協志、張韶涵和顏行書主演，是台灣第一部以籃球為主題的偶像劇，在播放期間更捲起了當時台灣的籃球熱，也是張韶涵第一部戲劇，就擔任女主角。〈我難過〉在5566合體復出後又再度翻紅，也是許多6、7、8年級生的回憶金曲。
《流星花園》開創偶像劇風潮 F4〈流星雨〉23年還在唱
2001年由偶像劇教母柴智屏製作的經典戲劇《流星花園》，由徐熙媛（大S）、團體F4主演，戲劇播出後掀起台灣偶像劇熱潮，隔年還推出續集《流星花園II》，引發了整個亞洲的翻拍熱潮。由F4演唱的插曲〈流星雨〉也跟著爆紅，成為F4招牌歌曲，至今23年還在唱，片頭曲庾澄慶的〈情非得已〉也是經典神曲！
《鬥魚》主題曲〈Lydia〉歌詞呼應劇情 讓F.I.R.未出道先爆紅
2004年《鬥魚》由郭品超、安以軒、陸明君、張勛傑、藍正龍、謝承均主演，播出後收視率開紅盤，主題曲由F.I.R.飛兒樂團主唱的〈Lydia〉更深切表達了戲劇本身，令F.I.R.未出道先轟動，捧紅了F.I.R.，也成為了他們的代表作。該劇更因角色與港片古惑仔相近，被觀眾譽為「台灣版古惑仔」，2018年還翻拍了電影版，找來原班人馬客串，令粉絲掀起回憶殺。