獨家／韓啦啦隊員齊聚明星賽獨缺她！李晧禎吐心情：會再繼續努力

偶像劇主題曲回憶殺！〈Lydia〉捧紅F.I.R.〈我難過〉被封為神曲

▲F.I.R.憑著《鬥魚》的主題曲〈Lydia〉成名，成功跟著偶像劇一起走紅。（圖／F.I.R.臉書）
▲F.I.R.憑著《鬥魚》的主題曲〈Lydia〉成名，成功跟著偶像劇一起走紅。（圖／F.I.R.臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

2001年台灣偶像劇開始發展，《流星雨》、《薰衣草》都在同年播出，造成一番回響，之後還有《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《西街少年》等多部成功的偶像劇。戲劇除了劇情、角色吸引人之外，主題曲也是不可或缺的一環，偶像劇風潮至今超過20年，許多歌曲還是朗朗上口，也是KTV的必點歌曲！

我是廣告 請繼續往下閱讀
許紹洋主演《薰衣草》　演唱主題曲〈花香〉朗朗上口

《薰衣草》是三立周日10點時段第一部偶像劇作品，由許紹洋、陳怡蓉主演，講述一段愛與承諾的故事，片頭曲〈花香〉歌名好記旋律悅耳，成為許紹洋的成名曲，而《薰衣草》也是他的代表作之一，音樂一放，6、7、8年級生必定朗朗上口。

▲《薰衣草》由陳怡蓉（左）、許紹洋主演。（圖／微博）
▲《薰衣草》由陳怡蓉（左）、許紹洋主演。（圖／微博）
5566主演《MVP情人》 主題曲〈我難過〉被封為神曲

《MVP情人》接檔《薰衣草》，由孫協志、張韶涵和顏行書主演，是台灣第一部以籃球為主題的偶像劇，在播放期間更捲起了當時台灣的籃球熱，也是張韶涵第一部戲劇，就擔任女主角。〈我難過〉在5566合體復出後又再度翻紅，也是許多6、7、8年級生的回憶金曲。

▲5566的經典歌曲〈我難過〉，靠著《MVP情人》爆紅。（圖／YouTube）
▲5566的經典歌曲〈我難過〉，靠著《MVP情人》爆紅。（圖／YouTube）
《流星花園》開創偶像劇風潮　F4〈流星雨〉23年還在唱

2001年由偶像劇教母柴智屏製作的經典戲劇《流星花園》，由徐熙媛（大S）、團體F4主演，戲劇播出後掀起台灣偶像劇熱潮，隔年還推出續集《流星花園II》，引發了整個亞洲的翻拍熱潮。由F4演唱的插曲〈流星雨〉也跟著爆紅，成為F4招牌歌曲，至今23年還在唱，片頭曲庾澄慶的〈情非得已〉也是經典神曲！

▲▼言承旭（上圖中、下圖後排右二）以《流星花園》F4富家公子「道明寺」角色走紅。（圖／流星花園官網、大S微博）
▲《流星花園》由大S和F4主演，創造台灣偶像劇風潮。（圖／流星花園官網）
《鬥魚》主題曲〈Lydia〉歌詞呼應劇情　讓F.I.R.未出道先爆紅

2004年《鬥魚》由郭品超、安以軒、陸明君、張勛傑、藍正龍、謝承均主演，播出後收視率開紅盤，主題曲由F.I.R.飛兒樂團主唱的〈Lydia〉更深切表達了戲劇本身，令F.I.R.未出道先轟動，捧紅了F.I.R.，也成為了他們的代表作。該劇更因角色與港片古惑仔相近，被觀眾譽為「台灣版古惑仔」，2018年還翻拍了電影版，找來原班人馬客串，令粉絲掀起回憶殺。

▲F.I.R.當年未出道就以《鬥魚》主題曲〈Lydia〉走紅。（圖／F.I.R.臉書）
▲F.I.R.當年未出道就以《鬥魚》主題曲〈Lydia〉走紅。（圖／F.I.R.臉書）

快訊／遭F.I.R.陳建寧控誣告！Faye一審被判無罪：回歸音樂的純粹

汪小菲帶愛妻跑趴！信當場唱《流星花園》主題曲　表情超尬全被拍

烏日高鐵站「白玉美腿口罩正妹」翹腳　竟是大咖偶像劇女神

火球祭首波卡司驚見「《鬼滅之刃》主題曲原唱」！粉絲驚：太神啦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生