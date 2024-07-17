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楊文科涉貪遭起訴不會被停職？內政部揭關鍵：第二審判刑才會

▲新竹縣長楊文科捲入豐邑天坑案因涉貪遭起訴。（圖／翻攝自楊文科臉書）
▲新竹縣長楊文科捲入豐邑天坑案因涉貪遭起訴。（圖／翻攝自楊文科臉書）

記者林怡昕／台北報導

新竹縣長楊文科因竹北天坑案，新竹地檢署今（17）日依違反《貪汙治罪條例》中的「圖利罪」起訴楊文科。對此，內政部民政司回應，涉嫌犯貪污治罪條例上之圖利罪，經「第二審」判處有期徒刑以上之刑者，才會停止其職務，意即需等到第二審判處有期徒刑才會停職。

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竹檢表示，「豐邑機構」涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，楊文科涉圖利護航建商，同意「豐邑機構」所提復工要求，還在楊文科官邸、縣長室查獲現金69萬餘元與金飾，楊文科甚至還涉接受建商招待，無視人民安全及財產風險，涉多次施壓下屬圖利建商，遭依違反《貪汙治罪條例》中的「圖利罪」起訴。

對此，內政部民政司回應，依《地方制度法》第78條第1項及第82條第2項規定，縣（市）長（一）涉嫌犯「圖利罪」以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者；（二）涉嫌犯貪污治罪條例上之圖利罪，經第二審判處有期徒刑以上之刑者；（三）依刑事訴訟程序被羈押者，由本部停止其職務，並由副縣（市）長代理，副縣（市）長出缺或不能代理者，由本部報請行政院派員代理。

內政部民政司強調，新竹縣楊文科如有上開情事之一，將由本部依上開地方制度法規定停止其縣長職務，縣長職務並由副縣長代理。

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