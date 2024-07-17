影／韓國降百年暴雨！首爾周遭釀災 車輛受損已賠付4.5億元車險
韓國首爾、京畿道北部今（17）日上午降下百年一遇暴雨，多地時雨量超過100毫米，而京畿道北部的坡州市板門店時雨量更達到驚人的358.5毫米，許多民眾在上班途中被困在淹水路段，地鐵和電車也因豪雨停駛。根據韓國氣象預報，暴雨將持續到19日，豪雨成災帶來諸多災情，目前已有超過2000輛車輛浸水受損，車險賠付金額預計達到197億韓元，約新台幣4.5億元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，首爾附近地區今早降下暴雨，韓國氣象廳一早就發出20次豪雨緊急災難警告簡訊，雨勢來得又快又急，首爾與京畿道北部多地時雨量超過100毫米，還有地區時雨量突破200、甚至300毫米，極限暴雨導致市區道路淹水交通中斷，部分道路甚至淹水高度至成人膝蓋，郊區河川暴漲，傳出諸多災情。截至今日下午1點，韓國消防部門已收到424起因暴雨導致的緊急報案。
截至17日上午11時，韓國已疏散來自21個市、郡、區的407戶、560位居民，有些民眾受困家中，需要警消人員協助撤離，不過幸好並未傳出有人傷亡。
韓國氣象廳表示，從今晚開始雲層再次發展，部分地區可能出現豪大雨，平均時雨量可能超過70毫米，且雨勢預計會持續到19日，提醒居民注意安全，隨時關心天氣變化，也要警戒大雨造成的土石流與山崩等災情。
韓國今年梅雨季累計雨量遠超往年，即使今日暴雨尚未列入統計，梅雨季截至昨日為止，全國平均降雨量為342.5毫米，與1990～2020年間的梅雨季平均降雨量243.5毫米相比，已經是大幅超過，也難免帶來災情。
光是本月6日至今日上午，根據韓國財產保險業統計，12家財產保險公司收到車輛浸水報案共2161件，車險賠付金額預計達到197億韓元，且隨著雨勢未歇，後續災情恐仍將進一步增加。