中國社群掀戀童癖影片潮！兒少裸露內容竟過審核 微信遭批雙標
北市幼兒園狼師毛畯珅案，再度讓兒少性剝削議題成為台灣社會焦點，兒少性影像外流防堵是全球網路社群安全共識，然而，在中國的社群平台似乎並非這麼一回事；近日一段在微信未成年露點走光影片竟通過官方審核未刪除，掀起激烈討論。
國際中心顏得智／綜合報導
有中國網友在微博發文，短短幾天掀起激烈討論，一名為「米蕬蒂」的微博帳號發文指出，「微信視頻號內未成年女童露點走光，居然能審核通過，評論區全是國內外中年男性騷擾留言」，從截圖可看到，許多中年男子在影片下方留言「這種好用」、「這時價格最高」；該帳號指出，投訴相關畫面至今皆無效，微信至今都沒有下架這段影片。
這名網友還指出，每當這些中年男子在小女孩的影片下方留言，女孩之間還會爭風吃醋互相流言攻擊，甚至有很多帳號就是家長或親戚負責營運或拍攝的，這些家長太知道戀童癖喜歡看什麼了。
這段貼文掀起微博一陣激烈討論，亦有其他社群使用者貼出相關畫面，直指社群平台站方選擇性審核；還有人指出，「何止微信，B站、快手、抖音、各種平台網站哪裡沒有故意發布的未成年女童內容」，質疑中國社群平台光明正大縱容戀童不是一天兩天的事情。
對此，騰訊客服也在該則貼文下方回應，強調影片帳號相關問題，是由專門負責的團隊進行處理，客服無法核實具體情況，建議可透過投訴選擇對應的違規原因來舉報，若舉報失敗，可透過私訊聯繫客服來協助轉達工作人員受理。
然而，騰訊客服的回應隨即引來吐槽，「怎麼就無法核實了，這不是你們公司的平台嗎」、「自己的平台自己不履行監管責任，非得處罰了才幹事是吧？」