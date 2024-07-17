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中國社群掀戀童癖影片潮！兒少裸露內容竟過審核　微信遭批雙標

▲中國社群平台對於兒少性影像審核標準，近來遭到質疑。（示意圖／取自Pixabay）
▲中國社群平台對於兒少性影像審核標準，近來遭到質疑。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心顏得智／綜合報導

北市幼兒園狼師毛畯珅案，再度讓兒少性剝削議題成為台灣社會焦點，兒少性影像外流防堵是全球網路社群安全共識，然而，在中國的社群平台似乎並非這麼一回事；近日一段在微信未成年露點走光影片竟通過官方審核未刪除，掀起激烈討論。

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有中國網友在微博發文，短短幾天掀起激烈討論，一名為「米蕬蒂」的微博帳號發文指出，「微信視頻號內未成年女童露點走光，居然能審核通過，評論區全是國內外中年男性騷擾留言」，從截圖可看到，許多中年男子在影片下方留言「這種好用」、「這時價格最高」；該帳號指出，投訴相關畫面至今皆無效，微信至今都沒有下架這段影片。

▲微信影片帳號充斥關於未成年女童裸露內容，但站方卻從未審核下架，遭中國民眾質疑。（圖／翻攝自微博）
▲微信影片帳號充斥關於未成年女童裸露內容，但站方卻從未審核下架，遭中國民眾質疑。（圖／翻攝自微博）
這名網友還指出，每當這些中年男子在小女孩的影片下方留言，女孩之間還會爭風吃醋互相流言攻擊，甚至有很多帳號就是家長或親戚負責營運或拍攝的，這些家長太知道戀童癖喜歡看什麼了。

這段貼文掀起微博一陣激烈討論，亦有其他社群使用者貼出相關畫面，直指社群平台站方選擇性審核；還有人指出，「何止微信，B站、快手、抖音、各種平台網站哪裡沒有故意發布的未成年女童內容」，質疑中國社群平台光明正大縱容戀童不是一天兩天的事情。

對此，騰訊客服也在該則貼文下方回應，強調影片帳號相關問題，是由專門負責的團隊進行處理，客服無法核實具體情況，建議可透過投訴選擇對應的違規原因來舉報，若舉報失敗，可透過私訊聯繫客服來協助轉達工作人員受理。

▲對於微信上有許多未成年女童裸露內容未刪除，騰訊客服也留言回應，但反遭撻伐。（圖／翻攝自微博）
▲對於微信上有許多未成年女童裸露內容未刪除，騰訊客服也留言回應，但反遭撻伐。（圖／翻攝自微博）
然而，騰訊客服的回應隨即引來吐槽，「怎麼就無法核實了，這不是你們公司的平台嗎」、「自己的平台自己不履行監管責任，非得處罰了才幹事是吧？」
 

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