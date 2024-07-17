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日股頻挑戰新高？日本金融界意見領袖這樣解讀「才剛開始要起漲」

▲日本股市近來頻頻挑戰新高，有專家認為，日本股市再次獲得青睞的真正原因，主要是與日本上市公司經營者世代交替有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本股市近來頻頻挑戰新高，有專家認為，日本股市再次獲得青睞的真正原因，主要是與日本上市公司經營者世代交替有關。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

日股近來頻頻挑戰新高，但日圓卻屢創新低，今（2024）年7月甚至貶破161日圓兌1美元，創下37年半以來新低紀錄，也讓人好奇日股及日圓的下一步會如何？有專家認為，美日利差往縮小方向前進，但畢竟差距太大，勢必要升息多次才能緩和此現象。

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根據最新一期《財訊》報導指出，日圓究竟為什麼這麼弱？並引述野村總合研究所首席經濟學家木內登英的看法表示，主要還是與日本經濟，尤其是消費力道特別弱，政治情勢不穩定有關。不論是民眾或是政府，都不樂見升息。在此情況下，日銀決定減少購買公債，加上日本3月宣布解除負利率政策，日圓仍持續貶值。雖然在此情況下，美日利差往縮小方向前進，但差距太大，日本勢必得升息多次，才能緩和這個現象。

日圓貶值原因很多，常見美國與日本的利率差距過大說法，也就是說，美國若降息，日圓理論上會升值。但瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鎌大輔卻指出，從貿易收支來分析，日本是貿易順差國，過去這樣的關係會成立，現在狀況已不同，從「服務收支」分析會發現日本明顯處於劣勢，並將此狀況稱為「假面順差國」。他認為，「日本人現在就像是農民，在美國4大科技巨頭提供的土地上拚命耕種，但最後收入還是不如地主豐厚。」儘管如此，短期看來，隨著美國聯準會降息，日圓也可能升值。

至於日股方面，日經股價指數7月出現34年來新高，日本經營者年輕化，而且擁有超過2000兆日圓的個人金融資產，將是推動股價上漲的動力。但是對於習慣「失落的30」低迷行情的日本市場人士來說，普遍認為這波上升趨勢不會持續太久。但日本金融界意見領袖、Monex集團創辦人松本大認為，「日本股市才剛開始要起漲」。

松本大進一步分析，從過去5年的移動平均線來看，日本股市才剛要開始回升，所以很多人還沒有感受到股市的熱度，若這種情況持續1年，應該都可以感受到高漲的情緒。同時，他指出，主要是日本上市公司經營者世代交替，才是獲得投資人認可、日本股市再次受到青睞的真正原因。

松本表示，目前日圓貶值是投機資金影響，一般認為已經炒過頭，但投機資金波動會很大，如果日銀在9月如期升息，投機部位可能撤出，日圓就會迅速升值。但不論貶值或升值，日本要像新興市場那樣把GDP翻2、3倍很難，但把股權翻3倍是可能的。因為日本擁有超過2000兆圓的個人金融資產，是推動股價上漲的潛力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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