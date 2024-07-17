米可吉他樂團《啊！你來了沒》 動漫音樂一次聽過癮

米可吉他室內樂團又有鉅作推出。繼去年演出動漫音樂大受歡迎，今年全新第二彈，將於8月16、18日分別在台北、台中，以動漫音樂為主演出《啊！你來了沒！？》。這場音樂會另有大亮點，一是由曾任日本新堀吉他交響樂團首席指揮的寺田和之擔任指揮，二是聘請大開劇團指導，重現動漫中一幕幕經典畫面，帶領愛樂者聆賞一場魔幻又迷人的音樂饗宴。
記者金武鳯/台中報導
米可吉他室內樂團執行長表示，日本經典動漫音樂席捲樂壇，深受樂迷喜愛。去年米可首度演出迴響熱烈。在樂迷敲碗催促下，今夏推出全新第二彈《啊！你來了沒！？》全場將演出〈航海王〉、〈神奇寶貝/精靈寶可夢〉、〈美少女戰士〉、〈灌籃高手〉和〈鬼滅之刃〉等名劇中的16首經典曲目。最特別的是，為重現每一首樂曲的經典畫面，特別聘請大開劇團戲劇藝術總監指導教學，由團員在演奏音樂外，也體驗表演樂趣，演出各劇的經典畫面，帶給觀眾古典跨流行(演)出動漫音樂的新鮮體驗。
即將在8月18日在國立台中教育大學寶成廳登場的《啊！你來了沒！？》，另有一個大亮點，就是帶領演出的樂團總監和指揮的寺田和之，是曾任日本新堀吉他交響樂團和新堀吉他合奏團的首席指揮，並擔任國際新堀藝術學院副校長。他受教於吉他交響樂團創始者-新堀寬己，多年來，先後帶領專業吉他手和學生樂團在日本國內，以及美國、德國、義大利、韓國、臺灣、中國等多國進行無數場音樂會。
去年七月，投身日本吉他教學40年的寺田和之，在即將屆齡退休之際，毅然賣房辭去副校長職務，帶著另一半及兩隻愛貓移居臺中，擔任米可吉他音樂學院室內樂團藝術總監＆指揮，消息傳出震驚日本吉他音樂界，卻樂壞了米可吉他創辦人趙柏群，由於寺田和之的加入，讓他深感在教學師資培訓方面，獲得強而有力的助力，紓解台灣吉他教育人才嚴重短缺問題。