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台中親子新樂園 信誼推親子故事派對、五味太郎互動展

▲「小太陽親子書房」台中店，擴大設置室內遊戲場，開幕首檔19日登場。（圖／信誼提供）
▲「小太陽親子書房」台中店，擴大設置室內遊戲場，開幕首檔19日登場。（圖／信誼提供）

記者金武鳯/台中報導

信誼基金會深入中部親子服務，將成立近30年的「小太陽親子書房」台中店，擴大設置室內遊戲場，開幕首檔推出「經典圖畫書好好玩！故事派對」親子互動展，同時與台中市立圖書館合作，精心策劃五味太郎閱讀特展，邀請親子打開五感，體驗圖畫書創意閱讀與遊戲探索學習的感官體驗與學習的樂趣。

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信誼基金會營運長廖瑞文表示，今年國家圖書館公布全民閱讀力年度報告，台中市讀者平均每人借書的冊數是六都之冠，顯見台中市民對閱讀的熱愛。為此，特別將服務已久的「小太陽親子書房」台中店，改裝、企劃，擴展室內遊戲空間，為中部幼兒家庭定期策展。

▲親子故事派對有七個主題，親子藉由遊戲體驗探索樂趣。（圖／信誼提供）
▲親子故事派對有七個主題，親子藉由遊戲體驗探索樂趣。（圖／信誼提供）
開幕第一檔，自7月19日起推出「經典圖畫書好好玩！故事派對」親子互動展，從原本5本經典圖畫書擴大成7個故事，把書中角色、故事、場景增加設計，轉化成12種大型遊戲體驗，適合1~8歲孩童用感官體驗圖畫書故事的奧妙與樂趣。互動展並結合說故事時間、動畫欣賞、藝術手作、活動導覽，親子在90分鐘裡充分遊玩，感受立體化、沉浸式閱讀的美好。體驗經典好書帶來的不同觀感和感官刺激。開幕後陸續將會推出DIY等手作親子活動，歡迎爸爸媽媽持續關注「信誼好好生活廣場」官網資訊。

廖瑞文強調，孩子的成長和閱讀能力的培養，是父母日積月累的功課。信誼在台中草悟道邊，規劃這一處親子戶外可同遊共樂、室內又可共讀共玩的好去處，希望透過這個綜合閱讀、遊戲、DIY的探索學習空間，和中部幼兒一起成長。

同時也在這個暑假期間和台中市立圖書館合作，「和五味太郎一起遨遊．飛進閱讀的世界」特展系列活動，以日本創意大師五味太郎圖畫書新作《飛一下、休息一下、再想一下……》為主題，在市圖總館1、2樓展出五味太郎90本中文、日文經典繪本，包含讀者耳熟能詳的《小金魚逃走了》、《鱷魚怕怕 牙醫怕怕》、《兔子先生去散步》等。

此外，現場特別設置創作區及闖關遊戲區，巧妙安排的互動遊戲讓親子可以循著闖關卡的路線，回答問題、蒐集印章完成任務！展期到８月31日止，期間推出四場「飛進五味太郎的繪本世界」說故事活動，讓親子可以經由圖畫書閱讀和互動遊戲的美好體驗，深刻閱讀的美好。

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