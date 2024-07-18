饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

國際冰淇淋日！今起哈根達斯買一送一　全家霜淇淋買一送一吃3天

▲國際冰淇淋日，SOGO百貨忠孝館哈根達斯憑當日消費發票，享三球冰淇淋買一送一。（示意圖，單球非優惠品項／翻攝自Häagen-Dazs FB）
▲國際冰淇淋日，SOGO百貨忠孝館哈根達斯憑當日消費發票，享三球冰淇淋買一送一。（示意圖，單球非優惠品項／翻攝自Häagen-Dazs FB）

記者鍾怡婷/綜合報導

高溫炙熱先來杯冰品消消暑！恰好迎接七月的第三個星期天「國際冰淇淋日」（7/21），各大通路推出限定優惠，包括SOGO百貨忠孝館哈根達斯憑當日消費發票，享三球冰淇淋買一送一；7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第二杯10元；全家霜淇淋買一送一也沒缺席，明（19）日起連三天半價爽吃。

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🟡遠東SOGO忠孝館，哈根達斯買一送一
📍7月18日至7月21日
◾Häagen-Dazs：凡購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，並且SOGO忠孝店獨家活動，憑全館當日消費發票（不限金額），即可再享三球冰淇淋買一送一

◾茶茶小王子：堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買一送一，原價150元

◾雪坊：優格冰淇淋（單球） 原價135元，買二球送一球

◾Bac Cake&Sweets：香草／巧克力冰淇淋（100ml）第二件8折，原價150元。

◾pd by petit doux：內用消費任一商品，享「嗡嗡香淇淋」買一送一，售價120元。

◾白鬍子Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店：醇厚鮮奶霜淇淋第二支半價，原價120元

◾新口味食品行X雪王冰淇淋：蛋黃酥冰淇淋，嘗鮮價單球150元

▲茶茶小王子「堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋」買一送一, 售價150元。（圖／品牌提供）
▲茶茶小王子「堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋」買一送一, 售價150元。（圖／品牌提供）
▲Bac Cake&Sweets香草巧克力冰淇淋，售價150元，第二件8折。（圖／品牌提供）
▲Bac Cake&Sweets香草巧克力冰淇淋，售價150元，第二件8折。（圖／品牌提供）
🟡7-11酷聖石複合店第二杯10元

◾7月19日起至22日，7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第二杯10元（不含2oz迷你單球、享樂桶、配料、脆餅、價低者折；以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。

◾7月26日起至7月28日，7-11酷聖石複合店Mine桶裝冰淇淋買一送一！(不含2oz迷你單球、3oz系列、配料、脆餅；價低者折，以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主)。

◾7月19日起凡購買3oz冰淇淋乙杯，即贈送布丁焦糖淋醬一件！(數量有限，贈完為止)。

▲酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋。（圖／7-11提供）
▲7-11酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」口味，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋。（圖／7-11提供）
🟡全家霜淇淋買一送一

📍7月19日起至7月21日
全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。

📍7月22日起至7月31日
全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。

▲本週康康五優惠曝光，全家霜淇淋買一送一限3天。（圖／全家提供）
▲本週康康五優惠曝光，全家霜淇淋買一送一限3天。（圖／全家提供）
▲全家自7月8日起至7月21日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得冰磚拿鐵35元（原價70元）、荔枝貴妃紅茶33元（原價35元）優惠券。（圖／全家提供）
▲全家自7月22日起取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃。（圖／全家提供）

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