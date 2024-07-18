國際冰淇淋日！今起哈根達斯買一送一　全家霜淇淋買一送一吃3天

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📍7月18日至7月21日
◾Häagen-Dazs：凡購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，並且SOGO忠孝店獨家活動，憑全館當日消費發票（不限金額），即可再享三球冰淇淋買一送一
◾茶茶小王子：堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買一送一，原價150元
◾雪坊：優格冰淇淋（單球） 原價135元，買二球送一球
◾Bac Cake&Sweets：香草／巧克力冰淇淋（100ml）第二件8折，原價150元。
◾pd by petit doux：內用消費任一商品，享「嗡嗡香淇淋」買一送一，售價120元。
◾白鬍子Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店：醇厚鮮奶霜淇淋第二支半價，原價120元
◾新口味食品行X雪王冰淇淋：蛋黃酥冰淇淋，嘗鮮價單球150元
🟡7-11酷聖石複合店第二杯10元
◾7月19日起至22日，7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第二杯10元（不含2oz迷你單球、享樂桶、配料、脆餅、價低者折；以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。
◾7月26日起至7月28日，7-11酷聖石複合店Mine桶裝冰淇淋買一送一！(
◾7月19日起凡購買3oz冰淇淋乙杯，
🟡全家霜淇淋買一送一
📍7月19日起至7月21日
全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。
📍7月22日起至7月31日
全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。