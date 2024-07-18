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越南欲建高鐵、捷運！盼亞投行資助　將提供50億美元貸款

▲越南盼亞投行資助款項建設捷運和高鐵。胡志明市首條捷運線從2012年便開始建設，到今年都尚未開通。（圖／翻攝自越南快訊）
▲越南盼亞投行資助款項建設捷運和高鐵。胡志明市首條捷運線從2012年便開始建設，到今年都尚未開通。（圖／翻攝自越南快訊）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南基礎建設落後，越南總理盼亞投行資助款項建設捷運和高鐵，亞投行長也樂意合作，提供越南約50億美元優惠貸款。

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綜合外國媒體報導，越南的基礎建設缺乏，胡志明市首條捷運線從2012年便開始建設，到今年都尚未開通。為了改善此現象，決心找外資合作建設。亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行，AIIB）行長金立群7月15日至19日在越南工作訪問，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）16日下午會見了來訪的金立群。

范明正強調，越南高度評價並重視發展與亞投行的合作關係。在提到交通基礎設施時，范明正說，越南對於陸路、鐵路、航空、海運、內河航運這5種運輸方式有巨大需求。

▲由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）宣布，在烏克蘭陷入當前的衝突後，已暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的一切活動並進行審查。（圖／美聯社／達志影像）
▲由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）有意投資越南。（圖／美聯社／達志影像）
范明正建議，亞投行為越南大規模、高效、具決定性的基礎設施計畫提供諮詢、資助和優惠貸款支持，如建設南北高速鐵路、連接中國並透過中國連接歐洲和中亞的北部三條鐵路、河內市和胡志明市的捷運交通網。

金立群表示，將提供約50億美元的優惠貸款與越南合作，並高度贊同范明正所強調的合作方向，將重點放在大型且具效益的計畫上。

亞投行由中國主導籌設，總部在北京，2016年開始運作，越南是57個創始成員國之一，截至2024年上半年，亞投行成員國數量有109個。目前亞投行已批准給37個成員國共計274項計畫，總價值超過535億美元。

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