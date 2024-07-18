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Mike Brown簽9.7億合約續留國王！NBA中「千萬年薪」主帥又多一人

▲沙加緬度國王隊和總教練Mike Brown在今（18）日簽下了一份為期3年、總價3000萬美元（約合台幣9.7億）的續約合同。（圖／美聯社／達志影像）
▲沙加緬度國王隊和總教練Mike Brown在今（18）日簽下了一份為期3年、總價3000萬美元（約合台幣9.7億）的續約合同。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據知名記者《The Athletic》記者Shams Charania報導，沙加緬度國王隊和總教練Mike Brown在今（18）日簽下了一份為期3年、總價3000萬美元（約合台幣9.7億）的續約合同。雙方談判時間比預期更常，距離多家新聞媒體首次報導此事，已經過去了將近6周。

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Mike Brown是勇士王朝功勳助教　執教經驗豐富

Mike Brown執教資歷豐富，他於2022年5月9日加入國王隊，此前他在2016-22年在金州勇士隊擔任助教6個賽季，並在任職期間幫助球隊3次贏得NBA總冠軍（2016-17年、2017-18年、2021-22 年）。在加盟勇士隊之前，Brown曾擔任克里夫蘭騎士隊（2005-10、2013-14）和洛杉磯湖人隊（2011-12）的主帥，並帶領騎士隊在2006-07賽季闖入NBA總冠軍賽。

在擔任總教練的10個賽季中，Brown取得了441勝286勝（60.7%）的例行賽戰績，並在季後賽中取得了50場勝利。在職業生涯執教至少500場例行賽的總教練中Brown的勝率位居NBA史上第9位。

上賽季獲全票年度最佳教練　Brown獲得續約肯定

Brown全票當選2023年NBA年度最佳教練，這是他職業生涯中第二次獲此殊榮，並成為NBA史上第一位全票獲得該獎項的主教練。自從該獎項於1962-63賽季設立以來，他是第11位在職業生涯中多次獲得年度最佳教練榮譽的教練。他蝦是聯盟史上第54位取得400勝的教練。

對於續約，Brown表示：「我喜歡沙加緬度，我為下一個篇章感到興奮。」他也感謝高層對自己的肯定，以及感謝教練團和球員們的辛勤工作，強調自己很期待與團隊共同努力實現大家的目標。

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