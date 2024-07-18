高雄洲際酒店竟有吃到飽！龍蝦、鮑魚、香蕉蝦無限拿　剩10席快搶

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高雄洲際酒店提到，此次備足相當多種蝦蟳海鮮，最被台灣人喜愛的烤龍蝦、烤鮑魚等，通通都可無限量取用。另外還有少見的澳洲香蕉蝦，是來自澳洲昆士蘭，食用天然野生的深海海藻長大的，外觀顏色淡黃，肉質結實富有彈性。還有被稱為「蟹膏之王」的玫瑰蟹，膏黃飽滿又豐富，肉質細緻；而肉類則有爐烤牛排。
主餐選擇也多元豐盛，包含涼拌海鮮義式油醋貝殼麵、煙燻鮭魚、鹽烤草蝦、爐烤鮑魚、白酒番茄酸豆奶油貽貝、蔥薑蒸龍膽石斑、XO醬炒干貝、龍蝦濃湯等。
此次活動還備有氣泡酒及多項無酒精飲品無限暢飲，高雄洲際酒店補充，此款比索亮麗之星義大利經典氣泡酒 Bisol Belstar Prosecco，風味不甜、氣泡綿密，帶有蘋果、白桃果香，以及淡淡的白花香氣，還有若隱若現的蜂蜜香，適合搭配各種海鮮。每位餐價2580元+10%（另有65元水費），已造成搶訂，目前兩日晚餐時段僅剩約10席可預訂，想吃的話要趕緊手刀預約。
另外，高雄英迪格酒店於每週六、日的11:00-14:00提供的「睡到自然醒 — 早午餐系列」，則是加碼優惠，大人「4人同行1人免費」，凡點3份主餐，加贈1份主餐。並有親子「買大送小」活動，大人點1份主餐，享1份兒童餐免費，優惠活動即日起至07月31日截止。
「主餐七選一睡到自然醒 早午餐系列」由主廚率領廚房團隊以西式料理為出發，結合法餐精神與中餐元素，推薦菜色包含「厚片填心」，是厚片吐司以法國鮮奶油浸泡，沾取特調法式薄餅麵漿酥炸而成，內餡有松露野菇、皮蛋肉鬆及紹興犇豆乳三種口味，外皮酥脆、內餡軟嫩飽口。也有「烏溜溜水噹噹炒飯」，以阿根廷大魷魚及魚卵為主，炒飯鑊氣十足，墨魚米飯粒粒分明。每人每套售價680元+10%，點選主餐即享半自助式餐點無限量供應，還有精選咖啡、茶及主廚特製甜品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！