貢寮海洋音樂祭7/19登場！連3天　交通接駁、卡司與場地圖一次看

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日期 ： 7月19日-7月21日
地點 ：福隆海水浴場 （新北市貢寮區福隆里福隆街40號）
門票：免費入場
福隆海水浴場戲水海域：09:00-17:00
2024福隆國際沙雕藝術季：09:00-22:00
🔴表演卡司
貢寮國際海洋音樂祭今年度邀請眾多獨立音樂圈具有深遠影響力的卡司陣容，包含瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry、Burning Island 火燒島、夕陽武士 Sunset Samurai、固定客GOODICK、icyball 冰球樂團、巴大雄、烏流oo-Lâu、TRASH、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU) 、GOOFY STYLE（JP）、麋先生MIXER、拍謝少年Sorry Youth、P!SCO、八十八顆芭樂籽88balaz以及小舞臺共18組表演團體等，呈現多元且自由奔放的音樂風格，傳達勇敢追求夢想不畏懼的精神，將帶領樂迷一起沉浸夏日熱情的沙灘音樂盛典。
而7月20日(六)也將舉行「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭—海洋獨立音樂大賞」競賽，由SADOG、漫遊年代俱樂部、紛亂交錯、瘋狂公爵Crazy Duke、餵飽豬、兩棲人Amphibious、時不我予、雨國Kingdom of Rain、斯洛頻率Slowing Oscillation及DrunkMonk撞克茫客等十組新聲樂團進行最終激鬥。
除了精彩卡司以外，活動也在沙灘兩側設立閃耀光影裝置提供拍照打卡以及火舞表演。活動期間更推出維京風格沉浸式攤位市集，讓大家充分感受異國海洋風格，攤位中也有貢寮在地美食以及原住民特色美食進駐，更有多種沁涼的解暑飲料，活動期間下載新北行動支付NewTaiPAY App進行活動問答，還能獲得新北幣10點。
🔴交通與接駁
新北市政府觀光旅遊局也呼籲民眾善加利用大眾交通工具前往活動現場，新北市交通局交通安全科長林碧芬說，福隆海水浴場周邊台2線、台2丙線路段實施彈性交管，民眾可搭台鐵或其他大眾運輸前往，避開車潮。台鐵將於「台北至福隆」間增設或加開區間快車班次，也可至基隆、瑞芳車站搭基隆客運，至福隆站下車後步行抵達。
📍臺鐵：
臺鐵北迴線於「福隆站」下車，出站後步行約5分鐘即可抵達，除正常停靠班次外，尚有加開、增停列車可供選擇。
📍客運：
(1)瑞芳出發：於瑞芳火車站搭乘「856台灣好行-黃金福隆線」，於福隆站下車。
(2)基隆出發：於基隆火車站(海洋廣場)搭乘「791國家新城-福隆線」於福隆站下車。
📍接駁車：
活動期間每日13:30-22:30 (7/20日延長為13:30-23:00)，實際班距時間依現場路況而定，往會場方向末班車時間為21：00。
臺2線：
澳底壘球場←→龍門運動公園←→台塑加油站←→福隆海水浴場
📍活動期間-會場周邊停車場
∎ 汽車停車場：
(1)東興街106巷單邊道路
(2)龍門運動公園停車場
(3)澳底壘球場
∎ 機車停車場：福隆國小前人行道