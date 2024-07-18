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Bronny James26投6中被嘲笑！「零號探員」抱不平：Brown當年更慘

▲Bronny James目前在夏季聯賽三場比賽下來表現不盡理想，合計出手26投僅6中，三分球更是12投盡墨，也引來外界不少批評。稍早前球星「零號探員」Gilbert Arenas則在節目上替Bronny抱不平，並表示當年Jaylen Brown的表現更不理想，但後來仍舊打得很好。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bronny James目前在夏季聯賽三場比賽下來表現不盡理想，合計出手26投僅6中，三分球更是12投盡墨，也引來外界不少批評。稍早前球星「零號探員」Gilbert Arenas則在節目上替Bronny抱不平，並表示當年Jaylen Brown的表現更不理想，但後來仍舊打得很好。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃備受矚目的「詹皇」LeBron James大兒子Bronny James，在選秀會上被洛杉磯湖人以二輪第55順位選進後，目前則是隨著球隊出戰夏季聯賽，但他前三場比賽表現卻不盡理想，合計出手26投僅6中，三分球更是15投盡墨，也引來外界不少批評。稍早前球星「零號探員」Gilbert Arenas則在節目上替Bronny抱不平，並表示當年Jaylen Brown的表現更不理想，但後來仍舊打得很好。

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零號探員替Bronny抱不平　稱當初Brown表現更差

「零號探員」Gilbert Arenas稍早在podcast節目上，談到了Jaylen Brown前日對於Bronny James的一番言論，他表示：「Jaylen Brown，你知道當年他在夏季聯賽中外界對他評價如何嗎？Bronny James是第55順位的球員，在夏季聯賽的前三場比賽中出手26投6中，受到了外界許多嘲笑

「而Jaylen Brown則是NBA選秀當中的第三順位球員，他在夏季聯賽的前三場比賽上26投5中，但他後來仍舊表現得很好啊，怎麼沒有人責備他，他可是高居第三順位的球員。」Arenas如此說到。

Brown日前不慎脫口而出  稱不認為Bronny具足夠實力

而Arenas節目上談到Jaylen Brown的言論，事實上就是前日湖人在夏季聯賽對上塞爾提克的比賽時，Brown當時也來到現場看球，但他在場邊卻疑似脫口而出表示：「我不認為Bronny James是職業球員等級。」

身旁的女伴Kysre Gondrezick當時則回應：「我認為他下個賽季肯定會待在G聯盟（發展聯盟）」，Brown接著說：「我並不這麼認為，我認為他最終還是會出現在湖人陣容當中，這是因為他的姓名（James）。」此番言論一出後，迅速在網路上被網友瘋傳，Brown稍早也正式在個人社群平台上做出回應。

Jaylen Brown在社群上寫下：「讓你的兒子和你一起在NBA打球是一種榮幸，這體現了偉大和永久！Bronny James擁有取得成功的所有條件，我相當期待看到他的成長。」


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