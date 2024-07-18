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Ready Go YT節目【RG特派員】台南白河蓮花季：蓮花公園
本集節目主持人：胖貓咪
今年的蓮花也沒讓人失望，漫步在蓮花池中真的非常浪漫，配上天然的背景怎麼拍都出片！除了賞花外蓮花公園內還有婆婆自產自銷的蓮子蘇、蓮子爆米香！和以往的爆米香不同這次加入了蓮子，非常特別的口味！再來一瓶同樣也是婆婆自製的蓮藕茶，非常消暑解渴！
胖貓咪小叮嚀：早晨五點至凌晨七點是蓮花最盛開的時候喔！
- 地點：白河區玉豐里頂山腳7-22號
- 5/5~8/31盛大綻放
- 全天開放
大家都知道水火戶互不相容誰也不讓誰，但你看過水火同源的奇景嗎！真的不知道怎麼形容這個奇景，只能說來台南一定要來這邊哇賽一下！
- 地點：台南市白河區關嶺里18號
- 全天開放
最好吃的甕缸雞就在關子嶺紅雞城！必點的當然就是招牌甕缸雞香為撲鼻、脆皮多汁，肉質也非常鮮嫩，重點是雞胸部分，竟然也非常鮮嫩不乾柴！還會附贈一碗令人意猶未盡的「竹筍湯」！最後吃飽也別忘了來杯東山咖啡當作下午茶喔！
- 地點：台南市白河區31-15
- 營業時間：
- 星期一至星期五: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00
星期六、星期日: 11:00 – 22:00
- 星期一至星期五: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00
白河必吃冰店！蓮子紅豆冰不到六十塊CP值超高，老闆也是不吝嗇紅豆＆蓮子都是大勺大勺地給，口感非常綿密清涼消暑非常適合夏天！
- 地點：台南市白河區竹門114之1號
- 營業時間：上午八點至下午八點
福安宮旁邊60塊銅板價就能吃到的在地美食，軟嫩綿密，是當地人都推薦的早餐，推薦綜合湯一碗只要25元，料比湯多到要滿出來CP值也是高到要滿出來，趕快來嚐鮮！
- 地點：台南市白河區開明街253號
- 營業時間：06:00-13:00
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原文出處 : ReadyGo 影｜台南一日遊｜不只有蓮花！準備好品嚐美食、探索新玩法了嗎？
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