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影｜台南一日遊｜不只有蓮花！準備好品嚐美食、探索新玩法了嗎？

▲影｜台南一日遊｜不只有蓮花！準備好品嚐美食、探索新玩法了嗎？
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ReadyGo

台南居然有這麼美的地方！白河蓮花季開始啦～即日起至2024年8月底一整片蓮花海真的太美啦，怎麼拍都出片！當然特地跑一趟台南除了去看浪漫蓮花海外還有超多還有超多在地美食以及蓮花系列小點，話不多說了這次就讓胖貓咪帶你一次看！

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Ready Go YT節目【RG特派員】

本集節目主持人：胖貓咪

台南白河蓮花季：蓮花公園

今年的蓮花也沒讓人失望，漫步在蓮花池中真的非常浪漫，配上天然的背景怎麼拍都出片！除了賞花外蓮花公園內還有婆婆自產自銷的蓮子蘇、蓮子爆米香！和以往的爆米香不同這次加入了蓮子，非常特別的口味！再來一瓶同樣也是婆婆自製的蓮藕茶，非常消暑解渴！

胖貓咪小叮嚀：早晨五點至凌晨七點是蓮花最盛開的時候喔！

影｜台南一日遊｜不只有蓮花！準備好品嚐美食、探索新玩法了嗎？
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圖/ ＠胖貓咪
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圖/ ＠胖貓咪
  • 地點：白河區玉豐里頂山腳7-22號
  • 5/5~8/31盛大綻放
  • 全天開放
台南白河蓮花季：關子嶺水火同源

大家都知道水火戶互不相容誰也不讓誰，但你看過水火同源的奇景嗎！真的不知道怎麼形容這個奇景，只能說來台南一定要來這邊哇賽一下！

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圖/ ＠胖貓咪
  • 地點：台南市白河區關嶺里18號
  • 全天開放
台南白河蓮花季：關子嶺紅雞城

最好吃的甕缸雞就在關子嶺紅雞城！必點的當然就是招牌甕缸雞香為撲鼻、脆皮多汁，肉質也非常鮮嫩，重點是雞胸部分，竟然也非常鮮嫩不乾柴！還會附贈一碗令人意猶未盡的「竹筍湯」！最後吃飽也別忘了來杯東山咖啡當作下午茶喔！

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圖/ ＠胖貓咪
  • 地點：台南市白河區31-15
  • 營業時間：
    • 星期一至星期五: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00

      星期六、星期日: 11:00 – 22:00
台南白河蓮花季：竹門鈺雪冰枝店

白河必吃冰店！蓮子紅豆冰不到六十塊CP值超高，老闆也是不吝嗇紅豆＆蓮子都是大勺大勺地給，口感非常綿密清涼消暑非常適合夏天！

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圖/ ＠胖貓咪
  • 地點：台南市白河區竹門114之1號
  • 營業時間：上午八點至下午八點
台南白河蓮花季：廟口煎盤粿

福安宮旁邊60塊銅板價就能吃到的在地美食，軟嫩綿密，是當地人都推薦的早餐，推薦綜合湯一碗只要25元，料比湯多到要滿出來CP值也是高到要滿出來，趕快來嚐鮮！

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圖/ ＠胖貓咪
  • 地點：台南市白河區開明街253號
  • 營業時間：06:00-13:00
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原文出處 : ReadyGo 影｜台南一日遊｜不只有蓮花！準備好品嚐美食、探索新玩法了嗎？

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