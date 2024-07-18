巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

詹皇、Curry走過「騎勇大戰」對抗情節　KD：他們已成為了好朋友

▲LeBron James及Stephen Curry是這個時代最出色的兩名球員在當年的競爭意識消除後，他們也建立起友誼，兩人共同領導這支美國隊。（圖／取自USA Basketball X）
▲LeBron James及Stephen Curry是這個時代最出色的兩名球員在當年的競爭意識消除後，他們也建立起友誼，兩人共同領導這支美國隊。（圖／取自USA Basketball X）

記者黃建霖/綜合報導

這一屆巴黎奧運美國男籃隊內氣氛佳，對抗意識也沒有1992和2008兩屆高，這和如今NBA球員看待彼此的方式有關，也和LeBron James及Stephen Curry兩位領袖之間的好情誼有關。近期在接受《The Athletic》訪問時，James和Curry本人，以及Kevin Durant就對此做出解釋，在當年的競爭意識消除後，他們是如何建立起友誼。

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4次騎勇大戰　詹皇和Curry長年競爭

2015-2018年4次在NBA總冠軍賽上演的「騎勇大戰」，想必讓球迷們都印象深刻，也是聯盟史上的永恆經典。金州勇士隊多次擋在James的球隊之前，如果沒有勇士和Curry，詹皇的生涯成就或許會更加輝煌，但他們兩者之間的對抗，也讓彼此的名字變得更加傳奇。

身為勇士王朝的重要一員，拿下過2冠的Durant在談到James和Curry的關係時這樣說道，「他已不再是年輕的Steph，他也不再是那個讓他崇拜的LeBron——他們之間變成了競爭關係，我認為這讓他們更加尊重彼此。他們現在成為了更好的朋友，比起他們過往互相競爭、對抗的時光，你可以看到，你可以看到他們現在是多麼尊敬彼此。 」

James也認同自己幾年前和Curry存在明顯的競爭關係，但他不認為他們之間需要互相仇視，與外界期待兩人需要展開的對抗情節不同，James希望和Curry建立起更正向的關係。

尊重催化友誼　詹皇不想失去那些和Curry的時光

「籃球比賽不會永遠持續下去，我不想失去和那些人相處的機會。」James說，他自己明白當年經歷過「黃綠大戰」或是Michael Jordan時代的球迷的想法，那時候的球員對抗意識更重，但也不是沒有親密的時刻。

「很多人可能都是在伯德和魔術強森的時代長大的，覺得球員之間不應該喜歡彼此，但我也知道，Isiah Thomas和魔術強森在場上曾互相擁抱和親吻，因為這只是展現尊重的一種方式。」James表示，「他們說Jordan從來不和他場上的對手說話，但我也知道他曾和Charles Barkley在93年的總冠軍賽中有過很多交談，他們也一起卻打過高爾夫球。所以我不想失去這些時刻。 」

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