Curry前11分鐘砍18分卻被換下場？美國主帥自嘲：勇士球迷會恨我

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美國男籃本屆人才濟濟，主帥Kerr在3場熱身賽中嘗試各種先發陣容，今（18）日先發派出Lebron James、Stephen Curry、Jayson Tatum、Joel Embiid以及Jrue Holiday。Curry在首節表現亮眼，飆進4顆三分球，比賽前11分鐘就狂砍下18分，但在第二節中段被換下場休息。
首節結束，雙方戰成平手，但美國隊在第二節發起一波16：2攻勢，自此分差來到二位數，最終在第四節領先超過25分的情況下，Curry才重新回到場上，並砍進2顆三分球，攻下全場最高的24分。
Kerr解釋調度 自嘲會遭勇士迷討厭
根據媒體《The Atheletic》報導指出，賽後被問到此調度的原因，夢幻隊主帥Kerr解釋：「我們仍在準備的過程中，我們試著幫助球員克服訓練中的困難。但關於這支隊伍所有的重點，還是在防守、防守、防守。只要我們在防守端施壓，就能給對手製造困難，如此一來每晚都會有不同的人得分，畢竟這些人都非常有天賦。」
他也不諱言的說道：「今晚勇士球迷會恨我，就跟我每次把Curry換下場的時候一樣。」「今晚是Curry，但下一場被換下去的，可能會是其他人。這並不重要，唯一重要的是團隊拿下勝利。」Curry本場比賽僅上場21分鐘，但砍下全場最高的24分，三分外線9投6中。
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