巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

Curry前11分鐘砍18分卻被換下場？美國主帥自嘲：勇士球迷會恨我

▲金州勇士球星Stephen Curry，為美國夢幻隊出戰熱身賽，交手塞爾維亞前11分鐘就砍下18分，但隨後被換下場，主帥Steve Kerr賽後給出解釋。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry，為美國夢幻隊出戰熱身賽，交手塞爾維亞前11分鐘就砍下18分，但隨後被換下場，主帥Steve Kerr賽後給出解釋。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Curry狂轟6顆三分彈卻被換下場？美國男籃夢幻隊在今（18）日進行巴黎奧運的第3場熱身賽，交手預賽的競爭對手塞爾維亞。金州勇士球星「咖哩」柯瑞Stephen Curry在開賽前11分鐘，高效率砍下18分，但隨後被換下場，不過美國最終還是以105：79輕取由Nikola Jokic領軍的塞爾維亞。主帥Steve Kerr針對換下Curry的決定，表示目前球隊還在備戰，所以希望有更多人能跳出得分，並自嘲：「勇士球迷今晚會恨我。」

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Curry開賽狂砍分　次節遭換下場

美國男籃本屆人才濟濟，主帥Kerr在3場熱身賽中嘗試各種先發陣容，今（18）日先發派出Lebron James、Stephen Curry、Jayson Tatum、Joel Embiid以及Jrue Holiday。Curry在首節表現亮眼，飆進4顆三分球，比賽前11分鐘就狂砍下18分，但在第二節中段被換下場休息

首節結束，雙方戰成平手，但美國隊在第二節發起一波16：2攻勢，自此分差來到二位數，最終在第四節領先超過25分的情況下，Curry才重新回到場上，並砍進2顆三分球，攻下全場最高的24分

▲美國男籃持續整裝備戰，今（18）日迎來奧運前的第3場熱身賽，最終夢幻隊則靠著Stephen Curry飆進6記三分球、進帳全隊最高24分，率隊以105：79輕取塞爾維亞，熱身賽順利收下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃持續整裝備戰，今（18）日迎來奧運前的第3場熱身賽，最終夢幻隊則靠著Stephen Curry飆進6記三分球、進帳全隊最高24分，率隊以105：79輕取塞爾維亞，熱身賽順利收下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
Kerr解釋調度　自嘲會遭勇士迷討厭

根據媒體《The Atheletic》報導指出，賽後被問到此調度的原因，夢幻隊主帥Kerr解釋：「我們仍在準備的過程中，我們試著幫助球員克服訓練中的困難。但關於這支隊伍所有的重點，還是在防守、防守、防守。只要我們在防守端施壓，就能給對手製造困難，如此一來每晚都會有不同的人得分，畢竟這些人都非常有天賦。

他也不諱言的說道：「今晚勇士球迷會恨我，就跟我每次把Curry換下場的時候一樣。」「今晚是Curry，但下一場被換下去的，可能會是其他人。這並不重要，唯一重要的是團隊拿下勝利。」Curry本場比賽僅上場21分鐘，但砍下全場最高的24分，三分外線9投6中。


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