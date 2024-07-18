川普向台討「保護費」！美智庫分析台灣還有「3張壓箱寶」應付

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《外交政策》認為，在台灣問題的處理上，川普第二任期的國安團隊可能會更加複雜，因為包括前任內國安顧問的波頓（John Bolton）和國安全副顧問博明（Matthew Pottinger）在內的幾位前關鍵人物，已與川普保持距離。美國智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）共同創辦人、前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）等人呼籲將重點從烏克蘭轉向台灣，但其他人則可能更接近川普的孤立主義。
庫柏提到，川普核心決策圈內可能呈現緊張情勢，政府朝哪個方向發展，取決於川普本人和他的參與程度。川普已經提議對中國發動新的貿易戰，他可能會積極參與制定對中國的整體經濟政策，但目前尚不清楚他將如何直接參與台灣政策制定。
若川普自己的孤立主義觀點在未來可能的第二任期佔上風，台灣可能會在試圖向川普證明自身價值的過程中，經歷艱難的四年；不過，約翰霍普金斯大學高政治學者布蘭茲(Hal Brands)與一些分析人士的觀點相反，他認為川普版本的「美國優先」，印太地區並不是例外。
川普認為台灣應交更多的保護費，但究竟會尋求什麼樣形態的付款？報導提到，川普在擔任總統期間，曾呼籲韓國和日本承擔更高比例的美軍基地費用，但在台灣駐紮的美軍卻很少，且已經從華盛頓購買了價值數十億美元的武器，此外，川普可能會考慮切斷拜登領導下批准的對台新的外國軍事援助。
美國智庫保衛民主基金會中國計畫主任辛格頓(Craig Singleton)認為，在川普政府領導下，台灣有一些「王牌」可以阻止最壞的情況發生。
辛格頓連舉3張底牌，台灣在亞利桑那州等重要戰場州進行的重大半導體投資；以及大量的軍事硬體採購，藉此凸顯了台灣島的戰略重要性；最後，台灣在國會山莊也得到了兩黨的堅定支持，這些可能有助於在波濤洶湧的外交水域中航行。