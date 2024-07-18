NCC萬年條款不再！郭正亮預言1事：藍白將一個個「敲掉賴清德牙」
原先《國家通傳會組織法》規定，NCC委員7人均為專任，任期4年得連任。立法院16日三讀通過修法，改為僅能連任一次，並刪除舊委員延任的過渡條款。前立委郭正亮表示，此次直接拿掉NCC執照審查權，類似這種法還有很多，並點名總統賴清德，「不要以為藍白合作對你都沒辦法」、「就把你牙齒一個個敲掉！」
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮昨（17）日在政論節目中表示，認為很多事情仍取決於賴清德一念之間，「如果覺得傅崐萁很難搞，那可以去找朱立倫；如果覺得黃國昌很難搞，也可以去找柯P，或3位黨主席坐下來談。」
郭正亮直言，賴清德就是不願意分權，加上40％當選、立法院未過半情況，「反正其他各院都在我手裡，這就是個性。」
郭正亮指出，或許賴清德認為，不聽他的就更強硬，然而過去只要強硬起來，藍白連手都迎來壓倒性勝利，他說，「政治重點是結果，這結果就是藍白對你越來越火大。」
郭正亮更是預言，「下會期藍白如果再被你這樣搞，他們就會開始思考要修哪些法來對付你，立法院基本上可以修所有的法。」
郭正亮也談及立院三讀通過的NCC「萬年條款」，他表示，「不要以為藍白合作對你都沒辦法，就把你牙齒一個個敲掉！」