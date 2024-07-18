台南山上火災！黑煙濃到衛星雲圖都看見 西北風「1地區」快關窗
台南山上區工廠發生大火！今（18）日上午8時許，山上工業區一家壓克力工廠發生嚴重火災，由於廠內存放大量甲醇等易燃物，火勢相當猛烈，爆炸時還有疑似水塔如火箭般噴發，台南市消防局派遣39車79人前往搶救，濃厚黑煙連中央氣象署的衛星雲圖都看得到，台南市環保局也疾呼，受西北風影響，山上區居民趕緊關窗。
記者黃韻文／綜合報導
位在台南市山上區明和里的壓克力工廠，今（18）日上午8時許傳出火警，現場有大量甲醇等易燃物，導致火勢迅速延燒，相當猛烈，台南市消防局在上午8時44分接獲報案，共派遣39車、79人出動搶救，據悉員工已全面疏散，暫未傳出人員傷亡。
由於工廠內部存放大批甲醇、甲苯，都是易燃的化學原料，導致火勢相當兇猛，還出現蘑菇狀火雲，並不斷竄出濃厚黑煙，連中央氣象署的衛星雲圖都能觀測到「黑影」，附近監視器畫面還拍到工廠爆炸時，疑似有水塔從烈火中噴出，畫面相當驚人。
台南市環保局表示，今（18）日上午8時44分，產協企業公司發生火災，目前火災原因不明。環保局已在第一時間趕往現場進行監控周邊空氣品質，目前風向為西北風，影響範圍為山上區。
而下風處的行政區包括永康、新化、歸仁、關廟、龍崎等民眾，也應隨時掌握空品資訊，若是有異味產生，提醒民眾緊閉門窗、減少外出。台南市長黃偉哲也提醒，位在示警範圍的民眾關閉門窗，如需外出，建議戴口罩做好自我防護。