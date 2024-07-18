影／詹皇「坦克切」猛撞倒對手！做出招牌聳肩　Guduric現學現賣

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本場比賽LeBron James仍舊擔綱美國隊先發角色，全場上場21分鐘，共出手7投5中，得到11分2助攻。而LeBron此戰則在一波進攻中，展現出他招牌的「坦克切」，直接將塞爾維亞球員Marko Guduric撞倒在地，隨後並作出聳肩動作，Guduric見狀後隨即也起身模仿LeBron的這個聳肩動作，也讓在場球迷與負責轉播的球評都笑了出來。
LeBron賽後接受訪問 稱球隊還有很大提升空間
賽後LeBron James也接受記者訪問，談到美國隊目前的狀況與調整如何，他表示：「球隊目前還有很大的提升空間，但我們希望之後繼續變得更好，不要浪費機會，我覺得今晚我們變得更好了。」
至於談到陣中明星中鋒，同時也是湖人隊友的Anthony Davis在前3場熱身賽上的影響力，LeBron則說：「我每天都能看到Anthony Davis傑出的表現，過去6年來他一直是我的隊友，所以我每天都能在他身邊看到他的表現。他（Anthony Davis）是少數的天才型球員之一，所以我們能一起同場競技，這總是一種享受。」
而塞爾維亞球員Marko Guduric日前接受訪問時，被問到Nikola Jokic本屆巴黎奧運確定將披上國家隊戰袍，對於塞爾維亞團隊有什麼影響，他則表示：「誰沒加入球隊真的不重要，重點是誰來了，誰穿著塞爾維亞的戰袍在場上奮鬥。」
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