巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

影／詹皇「坦克切」猛撞倒對手！做出招牌聳肩　Guduric現學現賣

▲現年高齡39歲的明星前鋒「詹皇」LeBron James，本屆奧運會仍披上國家隊戰袍出戰，目標直指奪下個人生涯第3面奧運金牌。稍早在對陣塞爾維亞的比賽上，LeBron也在一波進攻中，展現出他招牌的「坦克切」，直接將防守球員Marko Guduric撞倒在地，看得出還是相當有力。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年高齡39歲的明星前鋒「詹皇」LeBron James，本屆奧運會仍披上國家隊戰袍出戰，目標直指奪下個人生涯第3面奧運金牌。稍早在對陣塞爾維亞的比賽上，LeBron也在一波進攻中，展現出他招牌的「坦克切」，直接將防守球員Marko Guduric撞倒在地，看得出還是相當有力。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕倒數8天，美國男籃持續整裝備戰，力拼締造奧運五連霸霸業，而現年高齡39歲的明星前鋒「詹皇」LeBron James，本屆奧運會仍披上國家隊戰袍出戰，目標直指奪下個人生涯第3面的奧運金牌。稍早在對陣塞爾維亞的比賽上，LeBron也在一波進攻中，展現出他招牌的「坦克切」，直接將防守球員Marko Guduric撞倒在地，隨後並作出聳肩動作，Guduric見狀後也起身模仿LeBron，畫面曝光後意外受到網友討論

我是廣告 請繼續往下閱讀
LeBron展現出招牌坦克切　直接撞倒Guduric

本場比賽LeBron James仍舊擔綱美國隊先發角色，全場上場21分鐘，共出手7投5中，得到11分2助攻。而LeBron此戰則在一波進攻中，展現出他招牌的「坦克切」，直接將塞爾維亞球員Marko Guduric撞倒在地，隨後並作出聳肩動作，Guduric見狀後隨即也起身模仿LeBron的這個聳肩動作，也讓在場球迷與負責轉播的球評都笑了出來。

LeBron賽後接受訪問　稱球隊還有很大提升空間

賽後LeBron James也接受記者訪問，談到美國隊目前的狀況與調整如何，他表示：「球隊目前還有很大的提升空間，但我們希望之後繼續變得更好，不要浪費機會，我覺得今晚我們變得更好了。」

至於談到陣中明星中鋒，同時也是湖人隊友的Anthony Davis在前3場熱身賽上的影響力，LeBron則說：「我每天都能看到Anthony Davis傑出的表現，過去6年來他一直是我的隊友，所以我每天都能在他身邊看到他的表現。他（Anthony Davis）是少數的天才型球員之一，所以我們能一起同場競技，這總是一種享受。」

而塞爾維亞球員Marko Guduric日前接受訪問時，被問到Nikola Jokic本屆巴黎奧運確定將披上國家隊戰袍，對於塞爾維亞團隊有什麼影響，他則表示：「誰沒加入球隊真的不重要，重點是誰來了，誰穿著塞爾維亞的戰袍在場上奮鬥。」


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

詹皇、Curry走過「騎勇大戰」對抗情節　KD：他們已成為了好朋友

詹皇「濫用權力」讓兒子進聯盟？前球員Hunter怒：喬丹不會這麼做

Stephen Curry為何願意打巴黎奧運？他自曝關鍵是詹皇去年一舉動

Curry美國隊連線詹皇！一代人的回憶　球迷嘆：等了這個整整十年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載