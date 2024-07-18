新華社「改革家習近平」特稿被刪！分析：吹牛吹過頭的高級黑

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分析還指出，中國的經濟或整體社會，如同一棟老舊的危房，習近平把胡耀邦、趙紫陽奠定的中國改革開放基礎，看作是一種鞏固共產黨政權的手段，現在想要將其進一步強化加固，設法給地方政府的財政補強，用這種方法來補強地方財政的嚴重困境，有關措施其實不叫改革，而是調整；改革的本意是「重建」，但中國現在沒有任何重建，只有「修補」。實際上，這次三中全會也是場「沒有改革的改革會議」，所有新的調整措施都被包裝在「改革」的名下。
報導也引述上海復旦大學和其他機構合作的年度《中國青年網民社會心態調查報告》，數據顯示，中國青年對自己的工作和前途，焦慮感在近年快速上升，「躺平主義者」也越來越多，顯示整個中國社會的失望感、焦慮感極為嚴重，經濟制度和社會結構已經到了必須「重建」的階段，但習近平是不可能重建的，因為重建涉及對他本人的追責，會讓他變成華國鋒翻版。
獨立時評人、專欄作家蔡慎坤則在社交平台X上發文表示，習近平並不喜歡鄧小平的改革開放政策，這篇特稿讓黨內看了笑話、習近平也難堪，所以下架是最好的辦法。
台大政治系名譽教授明居正18日上午出席國策院座談會時，也提到該篇文章被刪是很奇怪的事情，後續如何還有待觀察。至於三中全會召開至今，還未有習近平的會議照片，明居正則猜測，最近國外媒體有傳聞指習近平身體抱恙、無法主持會議，雖然消息未獲證實，但或許可解釋為何至今發不出照片的原因。