郭書瑤傲人上圍小可愛hold不住！鏡子反射「真實身材」辣暈
今（18）日是郭書瑤（瑤瑤）的34歲生日，之前她就和好友茵聲、張景嵐、蔡卓宜、詹子晴一同出國慶生，眾人替她策劃慶生派對，郭書瑤也PO出與姐妹的合照，其中一張她和詹子晴臉貼臉互相親吻，下一張卻是鏡子反射出她的「真實身材」，平口小可愛完全hold不住她的傲人上圍。
記者李欣容／台北報導
郭書瑤PO出與姐妹的慶生照，開心寫下，「她們是約了下凡歷劫的仙女，我是不知道怎麼就來的小神獸，但願在紅塵中打滾的我們，能更有智慧的面對生命中的課題，走在真愛的路上。讓我們紅塵作伴，過的漂漂亮亮吧。」
只見5人貼臉合照，張景嵐拿著蛋糕仰天大笑，茵聲則是拿著氣球和郭書瑤拍下瞇眼合照，蔡卓宜依舊如過去性感美麗、和詹子晴的照片則是由上而下的「邪惡視角」，郭書瑤賣萌嘟嘴，詹子晴也假裝在她臉頰上一親，畫面可愛又唯美。
沒想到下一張，郭書瑤截圖鏡子中的自己，沒有蛋糕遮擋，傲人上圍呼之欲出，手臂肌肉線條也展露無遺，讓粉絲直呼「要辣暈了」，很多人都羨慕她們的好感情，留言祝福，圈內好友安心亞也寫下「瑤寶寶生日快樂」，簡廷芮則祝福「瑤生日快樂～永遠都幸福美滿」、就連春風都留言「生日快樂，我罩不罩」。