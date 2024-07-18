看輸習治國？「垃圾時間」成中國流行用詞　民眾看衰未來不滿困境

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不過有觀察家發現，所謂的經濟學家米塞斯提出「歷史的垃圾時間」的說法顯然是移花接木，因為米塞斯顯然沒有提出這種說法。但體育用語中，有「垃圾時間」（garbage time）的說法，泛指一場比賽當中，雙方隊伍比分相差懸殊、難以改變勝負結果時，剩餘的比賽時間即為垃圾時間。
在七月初時，一名中金公司女員工據傳因股市、房市、降薪三重壓力無法喘息，選擇跳樓輕生的消息引發輿論風暴。中金向外界承認了該名員工離世的消息，但否認跳樓的說法。英國《金融時報》中文網專欄作家徐瑾當時撰文表示，「在歷史的垃圾時間，管理失敗可能是多數人都需要面對的課題。」
《星島日報》先前刊登了中國觀察文章指出，有財經大V呼籲「千萬別在垃圾時間投資」，也有自媒體拿「垃圾時間」勸人「躺平才是出路」。使得「垃圾時間」這個詞在中國國二十大三中全會前夕發酵，與「唱響光明論」的主旋律背道而馳，引發官媒出手反擊。
官媒反擊：借題發揮看衰中國
中共北京市委機關報《北京日報》發表題為《「歷史的垃圾時間」？真耶假耶？ 》的評論，將「歷史的垃圾時間」說歸類於「別有用心的鼓吹煽動」，並反駁「這是某些人借題發揮，對國家發展長吁短嘆、陰陽怪氣，其邏輯也十分粗淺，即『大環境太差，個人沒得選』。既然『一切皆喪』，那麼普通人『躺平纔是出路』，這一句趕一句，無非在影射『無奈無望』，否定和看衰今日中國的一切。」
中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文也在《觀察家網》撰文批評，這不只是對當下經濟下行壓力的火上澆油，更是對時局形勢演進的嚴重誤導。並指「歷史的垃圾時間」比「躺平論」更危險，意在勸人們「躺平、看戲」，等等。
專家：比「躺平」多了看輸中國心態
時事評論員李林一表示，近幾年，中國已經出現了很多的新詞，從內卷，到半躺平、躺平，現在又出了「歷史的垃圾時間」。仔細看其中意味，其實有一個遞進的關係。「現在『歷史的垃圾時間』流行，反映出民眾對中共的徹底絕望。官媒這樣緊張，反而會起到越抹越黑，以及對號入座的效果。因為有人說中共本身進入垃圾時間。」
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元接受《自由亞洲電台》訪問時分析，過去「躺平」只是代表，「個人覺得再怎麼努力大概也就這樣了，做多做少對未來差別不大」。這雖然會影響到中國整體競爭力以及年輕人工作心態，但沒有看輸中國，「可是『歷史的垃圾時間』就說，「垃圾時間」的結果就是他一定會輸嘛。」
中國近期發佈的經濟數據顯示，今年Q2經濟成長率為4.7％，低於經濟學家預期的5.1％，凸顯出房地產危機和消費支出停滯的拖累。北京17日公布6月整體失業率為5％，其中16至24歲年輕人的失業率，從5月的14.2％降至13.2％、25至29歲失業率則為6.4％。《法新社》指出，這無法完全反映經濟狀況，因為數據不包含農村地區數百萬農民工，而這些族群特別容易受到經濟放緩的衝擊。