巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

美國男籃熱身賽3連勝！詹皇勁爆灌籃　球迷驚呆：39歲還能這樣飛

▲現年39歲的「詹皇」LeBron James依然保有活力，比賽中上演一記空中接力灌籃夢幻畫面，讓球迷也驚呼：「39歲了還能這樣飛」。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年39歲的「詹皇」LeBron James依然保有活力，比賽中上演一記空中接力灌籃夢幻畫面，讓球迷也驚呼：「39歲了還能這樣飛」。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張裔／綜合報導

美國男籃瞄準巴黎奧運金牌，今（18日)以105：79取得了壓倒性的勝利擊敗勁敵歐洲強敵賽爾維亞，現年39歲的「詹皇」LeBron James依然保有活力，比賽中上演一記空中接力灌籃夢幻畫面，讓球迷也驚呼：「39歲了還能這樣飛」。

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詹皇暴扣　球迷：39歲了還能這樣飛

該回合出現在第四節還剩6分29秒，美國隊以90：63領先時，從側面跑到球筐下的LeBron James，接下Bam Adebayo傳球後，上演了空中接力，直接用右手單手豪爽灌籃，震撼全場。NBA官方在社群媒體X發布一段灌籃精彩片段，影片一出，網友驚呆，紛紛議論：「詹皇永遠不會變老」、「真的GOAT（史上最佳）」、「39歲了還能這樣飛」。

美國隊繼熱身賽對上加拿大、澳洲之後，於今日出戰由NBA掘金隊Nikola Jokic帶領的塞爾維亞，Jokic此役為塞爾維亞攻下16分和11籃板，但這不足以擋下強大的美國隊。兩隊下一次碰頭將會是在7月28日，在法國里爾（Lille）舉行的奧運開幕戰。

Kerr滿意輪換　喜歡AD和Adebayo打替補

截至目前，美國隊總教練Steve Kerr對他採用的策略感到滿意，他以五上五下的方式更換先發球員，同時每5分鐘進行一次輪替。且認為Anthony Davis和Bam Adebayo的組合很棒，「他們可以換防，也能保護籃框。球隊強項是深度，如果我們能在4到5分鐘內進行激烈防守，搶籃板並保持身體碰撞，這種打法會很有意義。」

美國隊接下來將前往倫敦進行最後2場熱身賽，20日先戰南蘇丹，22日再對現任世界冠軍德國隊。


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