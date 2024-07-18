宣稱不滿美國持續對台軍售　中國片面暫停與美「核武擴散」談判

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林劍表示，中國願意在互相尊重、合作共贏、和平共處等基礎上，與美保持國際軍控議題的溝通，但「美方須尊重中方的核心利益」，而這是雙方對話交流的必要條件。
根據《德國之聲》、《衛報》報導提到，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）回應，中國此言是主張限武談判無法在中美雙邊關係有其他挑戰時進行，但在美國看來北京當局選擇「效仿俄羅斯」的行為破壞戰略穩定，也提高了軍備競賽的風險，儘管如此美方仍將持續和中國討論降低風險的措施保持開放態度
指責中國將軍備控制談判當成雙方關係中操控其他地區衝突的籌碼，此「效仿俄羅斯」的行為，被認為「破壞了戰略穩定，提高軍備競賽的風險」，雖然中國選擇不管理戰略風險，但美國將持續對和中國討論降低風險的措施保持開放態度。
《路透》則分析認為，中國跟進俄羅斯步伐、拒絕與美國談判的行為，不利於遏止核武軍備競賽，今年6月下旬該報也曾引述知情人士消息，稱美中雙方曾於今年3月在上海舉辦半官方的核武會談，當時美國智庫學者桑托羅（David Santoro）也曾透露，中方聲稱在台灣問題上不會訴諸核武器，因為他們有信心，「即使不用核武器，也有能力打贏一場對台灣的傳統戰爭」。