《甄嬛傳》14年後超強售後！皇后蔡少芬同框小主們掀回憶殺
夯劇《後宮甄嬛傳》開播就掀狂潮，至今依舊是經典，自2022年開始，每逢春節，八大便在YouTube上舉辦「24小時馬拉松式」不間斷播放，讓網友虧看甄嬛已經是春節例行公事。時隔14年，「皇后」蔡少芬、陶昕然、斓曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯在WeTV真人秀《煥新環遊傳》合體，跟著德雲社相聲演員楊九郎一起組成「煥新團」出遊，同框照掀起粉絲回憶殺。
記者林奕如／台北報導
曾參演《甄嬛傳》的一票「皇親國戚」，一開始先從該劇拍攝地北京大觀園出發，第一站來到了滿族的文化發祥地「遼寧撫順」，不僅學習了滿族語言文字，享用滿族傳統美食，嘉賓張曉龍還擔任起了老師，向其他煥新團成員們分享了少數民族服飾和漢族服飾的不同之處。
最令人驚喜的是由當初飾演「沈眉莊」斕曦扮演新娘，「溫太醫」張曉龍扮演新郎，爲觀衆解鎖極具特色的滿族婚禮，也彌補當時劇中的遺憾，讓所有人直呼，那些在劇中的愛恨情仇，終於在14年後得到了圓滿。飾演三阿哥的鄔立朋更是說出了觀衆的心聲：「做夢都沒想到還能參加眉溫的婚禮。」
節目中還有眾多參演《甄嬛傳》的演員驚喜現身，「蘇公公」李天柱再現昔日裝扮、飾演「剪秋」的楊凱淳再現了給「皇后」蔡少芬磨墨的名場面、「流朱」戰菁壹和「浣碧」藍盈瑩上演了超越時空的重聚，看完節目的粉絲都勾起追劇回憶，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。