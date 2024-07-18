清心暑期工讀生用手拋茶凍 老闆慘了！被停業還遇食安處上門稽查
清心福全台中市大甲分店，傳出工讀生在店內用飲料杯拋接茶凍、冰淇淋，甚至躲進冰箱嚇人，除了清心總公司總部發出最新聲明，將該店停業並進行內部處分，台中市食安處也立即派員到店稽查，發現3人都是暑期工讀生，店方並未出示體檢報告，加上員工作業中有污染食品的行為，已責令業者限期改善。
記者顏幸如／台中報導
清心福全大甲門市幾名店員在製作飲品時，把整間店當遊樂場，由一名店員將冰淇淋、茶凍等物當球拋射，另一名在吧檯內的店員當接應者，看準落點將配料接入紙杯。這部集體玩拋接遊戲、惡搞客人飲料的影片在網路瘋傳，引發撻伐聲浪。對此清心福全總部發出聲明，表示「員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業，重新接受教育訓練並進行內部處分。」
台中市食安處接獲通知後，立即派員前往大甲稽查，店老闆坦承，拋接茶凍的2人及躲冰箱的拍攝者，都是高中畢業的準大學生，在上大學前利用暑假來打工，卻在營業時間內嬉戲。食安處已要求業者加強員工教育訓練、食品生產製程衛生管控事宜，避免再發生疑似污染食品衛生的行為。
另根據現場稽查結果，發現有人員未出示體檢報告、員工作業中有污染食品的行為等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，若仍不合格，將依法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。