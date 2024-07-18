中國三中全會閉幕　星媒專欄：關鍵在於能否破除「垃圾時間」疑慮

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三中全會過去被視為是聚焦改革與發展的經濟會議，對此，《聯合早報》專欄以「三中全會能改變什麼？」發文，指出中國經濟目前面臨諸多問題，包括房地產市場持續低迷、地方政府債台高築、青年失業率居高不下、民營企業信心不足、消費者不敢花錢，與歐美國家的貿易關係陷入緊張等等。
因此，外界高度關注此時召開的三中全會將帶來什麼樣的改變。不過，若認為4天的會議就能「放大招」立竿見影改變中國經濟現狀，「那就太樂觀了」。
文章分析，三中全會的焦點在於全面深化改革，任何改革都需要時間才能見成效，這個時間跨度可能是三年、五年，甚至更長。解決短期的經濟問題本就並非是三中全會的任務，而在改革方案提出後，如何落實，如何營造有利於改革的氛圍，而不僅流於紙面承諾，仍有待後續觀察。
文章特別強調，最困難卻又無法迴避的問題在於，中國網路此時傳出的「歷史垃圾時間」議論，「別在垃圾時間裡投資」、「垃圾時間躺平才是出路」等言論四起，反映出一種在大時代大環境下，個人面對失敗的無助和無力感。
文章指出，中國官媒與學者輪番駁斥「歷史垃圾時間」的說法，實事求是地說，「歷史垃圾時間」一語暗示未來注定失敗，未免流於武斷與極端，但之所以能夠引發廣泛共鳴，背後折射出被不確定性籠罩的迷茫感是真實存在。三中全會的結論是否能夠打消人們對「歷史垃圾時間」的疑慮，是否能夠破除信心不足的難題，答案有待日後揭曉。