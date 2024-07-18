秦剛「最後黨政身份」沒了！遭免去中央委員　李尚福被開除黨籍

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全會審議並通過中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前做出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。
任期最短的外交部長
公開資料顯示，現年58歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人、外交部禮賓司司長、外交部副部長，並於2021年至2022年任中國駐美國大使。在2022年12月31日，秦剛接替王毅成為外交部部長，並於2023年3月再任國務委員，躋身「黨和國家領導人」，三個月內連升兩級。
不料上任外交部長僅7個月，秦剛就消失在公眾場合，於2023年7月25日，被免除兼任外交部部長職務；同年10月24日，秦剛被免去國務委員職務。2024年2月27日，官方宣佈秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。他僅剩的最後一個黨政身份「中共中央委員職務」，也在這次三中全會被免去。
首位被美國制裁的解放軍上將
66歲的李尚福曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。2019年7月，李尚福晉升為上將軍銜。2023年3月的兩會上，李尚福獲選為國務委員，同時接任魏鳳和上將成為國防部長，成為副國級領導人。
2018年時，由於中國從俄羅斯進口武器，美國對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福實施制裁，使其成為史上首位被美國制裁的解放軍上將。
2023年10月24日，全國人大常委會第六次會議宣布，李尚福被免去國務委員及國防部長職務，他僅擔任該兩職7個月。2024年6月27日，李尚福遭開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。