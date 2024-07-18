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注意了！購買境外保單得承擔5大風險　金管會揪出移送檢調達40件

▲金管會再度示警，消費者勿購買未經主管機關核准的境外保單，不僅得承擔5大風險，被抓到除處3年以下有期徒刑，得併科最高新台幣2千萬元罰金。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會再度示警，消費者勿購買未經主管機關核准的境外保單，不僅得承擔5大風險，被抓到除處3年以下有期徒刑，得併科最高新台幣2千萬元罰金。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

面對不肖業者以資產管理或財務顧問公司等各種名義，在社群媒體、網路推介招攬未經主管機關核准的境外保險商品，金管會今（18）日再度出面示警，購買這 地下保單恐面臨詐騙等5大風險，金管會統計2008年至今年6月底止，接獲民眾檢舉移送檢調案件達40件。

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金管會表示，基於保障消費者權益及維護我國保險市場的秩序，民眾應選擇經金管會許可設立的保險公司，並透過合法管道購買保險商品，民眾若有各類保險商品的投保需求，金管會保險局及產、壽險公會網站均有刊載合法保險公司的客服及聯絡方式，民眾可多加參考運用。

由於簽發境外保險商品的公司，都是未經金管會許可設立得於我國境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品，也被稱為境外保單或地下保單，亦未經審查通過，消費者如果購買境外保單，可能會面臨包括保險爭議處理、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙及無法做為所稅列舉扣除額等5大風險。

金管會強調，購買地下保單，若遇有保險理賠糾紛需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理，消費者恐求助無門，而且境外保單多以英文書寫或為中文譯本，資訊可能不透明，導致消費者無法充分了解保險契約內容，發行境外保單的保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金之相關保障。

不僅如此，還可能有被詐騙的風險，不肖人士可能提供虛假的境外保單，消費者在難以辨別的情況下，恐會被騙取保險費。另外，境外保單不為我國法律所承認，消費者所支付的保險費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產的規定。

金管會並指出，依據保險法第167條之1第1項規定，為非保險法之保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以上2千萬元以下罰金；情節重大者，得由主管機關對保險代理人、經紀人、公證人或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行停止一部或全部業務，或廢止許可，並註銷執業證照。

因此，任何人均不得在我國境內代理、經紀或招攬境外保單，否則將涉有上開規定非法銷售境外保單的刑事責任。金管會也呼籲，保險從業人員及一般大眾切勿以身試法，民眾若發現有不肖人士招攬境外保單具體事證，可檢具相關事證向司法單位告發或向金管會檢舉。

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