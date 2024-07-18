明年起壽險業務員禁代收現金保費 金管會點名有7家得調整
為防堵不肖業務員挪用保費，金管會今（18）日宣布，明年起壽險業務員不得向保戶代收現金保費，根據統計，目前包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、元大人壽及宏泰人壽等7家公司，考量保戶習慣，還有開業務員代收現金保費，因此，明年都必須調整。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局說明，在7月12日已發布最新規範，從2025年起壽險業不得授權業務員向保戶代收保費，目前國內21家壽險公司中，僅有7家壽險業務員向保戶代收保費，也已請7家壽險公司要提供其他方式繳交保費，例如金融機構帳戶扣款、轉帳、信用卡扣款、超商繳款等，針對有需求的保戶，也可以派內勤人員收費。
至於產險業務員不受新制影響，代收現金保費仍以5萬元為限，主要考量壽險保費多半較高且期數較長，業務員挪用保費風險相對較高。
根據金管會調查，目前7家壽險公司授權業務員可代收現金保費，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、元大人壽及安聯人壽，但實際上採業務員代收現金保費件數已逐年下降，從2021年的54817件，到2022年的42457件，2023年則有43397件。
此外，有3家代收現金保費件數占總件數僅千分之3至千分之1，另4家更占不到千分之1，其中有1家2021年透過業務員代收現金保費件數逾4000件，2022年下滑至1000餘件，2023年進一步降至600餘件。