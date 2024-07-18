嚴宏鈞、朱育賢皆傷退！樂天桃猿單場傷2主力　仍1：4不敵味全龍

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樂天本場前半段就出現傷兵，先是外野手朱育賢在3局上演接殺美技，但撞牆後傷到左肩退場，5局則是輪到捕手嚴宏鈞回到本壘時，撞到主審紀華文，成為樂天單場的第2名傷兵。對於兩人傷勢狀況，球團對外表示，朱育賢為左肩關節不穩定導致無力，而嚴宏鈞則是右膝挫傷，持續接受治療中。
另一方面，味全打線在3局上發起攻勢，在一、二壘有人情況下，李凱威、劉基鴻串連火力，分別敲出1分、2分打點的安打，幫助味全3：0樂天。
嚴宏鈞擦撞主審 味全牛棚守勝
5局下發生插曲，林政華敲出內野滾地球，原先二壘上的跑者嚴宏鈞遭到夾殺，不過因為和劉基鴻發生碰撞，經過電視輔助判決後，改判味全妨礙跑壘，嚴宏鈞推進上三壘。隨後被林立敲出的高飛犧牲球送回，不過嚴宏鈞在回到本壘時，發生衝撞主審的意外，5局打完，味全3：1領先樂天。
比賽進行到6局上，味全張祐銘在一、三壘有人的狀況下， 敲出右外野滾地球形成安打，幫助味全再添下1分保險分。最終在味全牛棚投手銳歐、終結者陳冠偉的接力下，樂天打線沒有進帳分數，以1：4不敵味全。
味全先發鋼龍主投6局被敲8支安打，沒有丟掉自責失分，收下本季第6勝，二壘手李凱威則是單場4打數敲出3安打，繳出猛打賞表現。