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一張圖曝豐采520結構「歪的」　卓冠廷轟：每坪60萬拿人命開玩笑

▲卓冠廷踢爆豐采520地下室結構歪斜，而該建案一坪要價60萬，建商卻為了省下2億元，拿整個區段的人命開玩笑。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷踢爆豐采520地下室結構歪斜，而該建案一坪要價60萬，建商卻為了省下2億元，拿整個區段的人命開玩笑。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者陳威叡／台北報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案施工期間造成8次坍塌，檢方調查發現豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，依貪污罪嫌起訴。對此民進黨議員卓冠廷秀出照片，直指豐邑建案地下室結構歪斜，痛批楊文科等人，是謀財害命真的一點都不為過，而該建案一坪要價60萬，總共890戶，只要完成交屋，200億元就在口袋，砲轟建商為了省2億元，拿整個區段人命開玩笑。

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卓冠廷表示，竹北喜來登周邊，因為豐邑建設的豐采520建案一年半內坍塌8次，在竹北最熱鬧的精華區造成多次天坑、吞掉特斯拉。而楊文科率領的新竹縣府，居然屢屢放水、規避專案小組審查、巧立各種方式，接受建商的私下約見和款待，讓豐邑建設不斷復工。

卓冠廷稱，照片就是看不下去的知情人士，提供給他打臉豐邑建設的證據。照片顯示，豐采520地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，代表基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡。而造成這種結果，其根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多元的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計。

卓冠廷指出，從檢方起訴資料，豐邑建設從設計階段就把本應33.8公尺的H型鋼擋土牆偷改成18.5公尺，還偷偷抽換原有設計圖面。到了發包階段，更硬生生再把地質改良樁刪減成15.5公尺，數量更是大減45.6%。兩次的偷工減料，讓豐邑省下了2億多元。

卓冠廷也批評豐邑扯謊，看到真的會吐血，豐邑回應稱「由於地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款。」痛批要花錢改善本來就是應該的，就是因為偷改設計、不按圖施工又偷工減料。

卓冠廷說，豐邑建設該案一坪要價60萬，總共890戶，只要完成交屋，200億元就在口袋，今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億元？

卓冠廷也要問縣長楊文科與處長江良淵，兩位從前縣府時期，一個是副縣長，一個是建管科長，一路這樣支持著豐邑建設，接受施壓、接受關說，「你們晚上還睡得著嗎？」

另要問豐邑建設，質疑可以不向買了豐采520的消費者說明清楚工地狀況嗎？消費者至今還在付工程款，難道可以接受一輩子的積蓄，換來這樣的工程品質的房屋嗎？強調檢調已起訴，司法會裁判。但拜託良善的台灣社會，請讓這些草菅人命的官，也負起該負的政治責任。

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