一張圖曝豐采520結構「歪的」　卓冠廷轟：每坪60萬拿人命開玩笑

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卓冠廷稱，照片就是看不下去的知情人士，提供給他打臉豐邑建設的證據。照片顯示，豐采520地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，代表基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡。而造成這種結果，其根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多元的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計。
卓冠廷指出，從檢方起訴資料，豐邑建設從設計階段就把本應33.8公尺的H型鋼擋土牆偷改成18.5公尺，還偷偷抽換原有設計圖面。到了發包階段，更硬生生再把地質改良樁刪減成15.5公尺，數量更是大減45.6%。兩次的偷工減料，讓豐邑省下了2億多元。
卓冠廷也批評豐邑扯謊，看到真的會吐血，豐邑回應稱「由於地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款。」痛批要花錢改善本來就是應該的，就是因為偷改設計、不按圖施工又偷工減料。
卓冠廷說，豐邑建設該案一坪要價60萬，總共890戶，只要完成交屋，200億元就在口袋，今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億元？
卓冠廷也要問縣長楊文科與處長江良淵，兩位從前縣府時期，一個是副縣長，一個是建管科長，一路這樣支持著豐邑建設，接受施壓、接受關說，「你們晚上還睡得著嗎？」
另要問豐邑建設，質疑可以不向買了豐采520的消費者說明清楚工地狀況嗎？消費者至今還在付工程款，難道可以接受一輩子的積蓄，換來這樣的工程品質的房屋嗎？強調檢調已起訴，司法會裁判。但拜託良善的台灣社會，請讓這些草菅人命的官，也負起該負的政治責任。