蔡英文無法抵抗的台中人氣泡芙 旅禾快閃店疑產品發霉被限期改善
前總統蔡英文去年帶逛台中審計新村時，曾親自挑選產品送巴拉圭總統貝尼亞夫婦的旅禾泡芙之家，遭投訴台北車站快閃店的冷凍泡芙內餡發霉，害顧客吃了上吐下瀉，店家解釋發生問題的是加盟商，已與對方解約。台中市食安處前往製造場所稽查，未發現發霉產品，但現場有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善。
記者顏幸如／台中報導
旅禾泡芙之家原是台中市五權西街的1家麵包店，以現作爆漿泡芙、手工創意麵包打響名號，2022年起連續3年獲得台中十大伴手禮獎、網路人氣獎、最佳新人獎等、金口碑獎、特賞好禮獎。位於文青景點審計新村的分店，每到假日必大排長龍，去年南美洲友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞率團訪台，總統蔡英文親自陪逛審計新村，臨上車離去時蔡英文被泡芙出爐香味吸引，揪著貝尼亞折返衝進店家，買了最愛的卡士達口味和麵包，事後還將帶逛影片放上YT，讓旅禾的網路討論度更高。
但日前有離職員工向媒體爆料，指6月11日有顧客把商品帶到門市，表示9日在旅禾台北車站快閃店買焦糖生乳冷凍泡芙，內餡居然發霉，兒子吃了後上吐下瀉。
台中市食安處今（19）日表示，接獲通知後立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月接獲民眾反應產品發霉，並解釋北車快閃店是加盟店，冷凍泡芙物流及保存過程都是冷凍，不太可能發霉，研判是員工拿到展示品或放在不恰當地方，經溝通及退費後已獲消費者諒解，未來將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。
食安處說明，現場隨機抽查泡芙類產品及原料，皆未發現發霉情事。稽查結果有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。